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Marllon celebra gol na última rodada e destaca poder ajudar o Cuiabá ao longo da temporada

Zagueiro do Dourado afirmou que esse foi um dos melhores anos de sua carreira desde que estreou no futebol profissional pelo Flamengo...
LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2021 às 19:32

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 19:32

Autor do gol do Cuiabá no empate de 1 a 1 contra o Santos, na Vila Belmiro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro 2021, o zagueiro Marllon destacou a temporada produtiva vestindo a camisa do Dourado.
- São vários motivos para comemorar esse ano. Quando cheguei pude ajudar a equipe com um gol na final do campeonato estadual, que valeu o título para o clube. Agora, esse gol que foi importantíssimo para premência do Cuiabá na Série A e, ao mesmo tempo, classificar a equipe para jogar um torneio internacional pela primeira vez. A cidade e torcedor merecem comemorar todo o trabalho e planejamento de sucesso - destacou o zagueiro que tem vínculo com o Cuiabá até o fim de 2023.
Nessa temporada foram 38 partidas disputadas com a camisa do Cuiabá e três gols marcados, além de uma assistência. Para o camisa 3 do Cuiabá uma das principais da carreira por conta de tudo que conquistou ao longo do ano.- A minha primeira temporada como profissional pelo Flamengo foi especial, a minha passagem pela Ponte Preta também, porque abriu portas para minha carreira. Mas, certamente em relevância de jogos e gols essa temporada é uma das principais da minha carreira. Três gols de cabeça que tiveram em momentos diferentes muita importância para o clube. Sensação de dever cumprido - finalizou o defensor do Cuiabá sobre o seu primeiro ano no clube.
Crédito: MarllonfezogolqueabriuoplacarparaoCuiabácontraoSantosnaúltimarodadadoBrasileirão(Divulgação

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