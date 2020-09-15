Markão marca pelo terceiro jogo seguido e garante empate do Hebei

Crédito: Divulgação/Sina

O atacante brasileiro Markão voltou a ter boa atuação na China. Nesta terça-feira (15), o camisa 10 balançou as redes pelo terceiro jogo consecutivo e ajudou a garantir o empate em 3 a 3 do Hebei Fortune com o Beijing Guoan, no Suzhou Olympic Sports Centre, pela 11ª rodada do Campeonato Chinês.

O gol de pênalti, já nos acréscimos do confronto, foi o sétimo de Markão em 11 partidas na temporada, fato que o coloca como o goleador máximo dos Dragões na temporada. Além disso, o gigante de quase dois metros é também o segundo brasileiro com mais tentos na competição, atrás apenas de Paulinho, que foi às redes oito vezes.

Os outros gols do Hebei foram marcados pelo compatriota Ricardo Goulart e Zhang Chengdong. Já Renato Augusto, Cedric Bakambu e Alan anotaram os tentos do time da cidade de Pequim.

Com o resultado, o Hebei Fortune chegou aos 15 pontos no Grupo B e diminuiu para um a diferença para o quarto colocado Wuhan Zall, último clube dentro da zona de classificação dos times que seguirão na briga pelo título. Já o Beijing Guoan, com 22, segue na vice-liderança.

- Sempre é bom poder ajudar o time e fico feliz porque essa temporada está sendo boa para mim. Queríamos ter saído com a vitória para entrar novamente na zona de classificação, mas, pelas circunstâncias do jogo, o resultado não foi ruim. Estávamos perdendo por dois gols, contra uma das melhores equipes do campeonato, e não desistimos. Marcamos duas vezes nos acréscimos e fomos buscar o empate. Agora, temos mais três jogos até o fim dessa primeira fase e vamos brigar muito para conseguir a classificação - disse Markão.

Pelo Campeonato Chinês, o Hebei Fortune volta a campo na próxima terça-feira (22), contra o Tianjin Teda. Antes, porém, os Dragões encaram o Wuhan Zall, neste sábado (19), pela Copa da China.

Revelado pelo Ituano, onde foi campeão do Campeonato Paulista em seu segundo ano como atleta profissional (2014), Markão está disputando sua segunda temporada com a camisa do Hebei Fortune. Ao todo, o centroavante já soma 18 gols e quatro assistências em 38 partidas pelo clube.