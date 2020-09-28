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Markão marca dois gols, assume a artilharia do Chinês e comanda vitória do Hebei Fortune

Atacante balançou as redes pelo sexto jogo consecutivo e foi o grande nome da partida...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 13:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 set 2020 às 13:30
Crédito: Hebei Fortune/Divulgação
Nesta segunda-feira, a estrela do centroavante Markão brilhou novamente na vitória de 3 a 1 do Hebei Fortune sobre o Qingdao Huanghai, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Chinês. Com dois gols e uma grande atuação, o brasileiro marcou pelo sexto jogo consecutivo, chegou a 11 bolas na rede em 14 partidas e, de quebra, assumiu a artilharia da competição, com 11 tentos (ao lado de franco-congolês Bakambu).Os golsO primeiro tento de Markão saiu aos 10 minutos de jogo. Após cruzamento da esquerda, o gigante de quase 2 metros testou com força para abrir o placar. Aos 25, Gao Huaze ampliou para os donos da casa. Aos 19 da segunda etapa, Ezimet Memetabdulla descontou para os visitantes. E faltando 10 minutos para o fim do jogo, Markão dominou na entrada da área, partiu com tudo para dentro e chutou cruzado para garantir o triunfo do Hebei Fortune.
Feliz por mais duas bolas na rede, o brasileiro falou sobre o seu atual momento na China.
- Sempre é muito bom ajudar e fico contente por contribuir para essa nossa boa campanha. Por apenas um gol, não conseguimos ficar em terceiro, mas está ótimo. Nosso objetivo era classificar e estamos na próxima fase. Agora, teremos um duelo muito difícil contra o Guangzhou Evergrande, mas acredito que podemos fazer dois bons jogos e passar para a semifinal - destacou.
Com o triunfo desta segunda-feira, o Hebei Fortune terminou na quarta posição do grupo B, com os mesmos 24 pontos do Chongqing Lifan, terceiro colocado, ambos atrás do Beijing Guoan, vice-líder da chave, e do Shanghai SIPG, que terminou na primeira posição. Na próxima fase, as equipes se enfrentam no formato mata-mata, com os confrontos decididos pelas respectivas posições dos grupos: Guangzhou Evegrande (1º do grupo A) X Hebei Fortune (4º do grupo B), Jiangsu Suning (2º do A) X Chongqing Lifan (3º do B), Shandong Luneng (3º do A) X Beijing Guoan (2º do B) e Shanghai Shenhua (4º do A) X Shanghai SIPG (1º do B).
Importância de Markão na classificação do Hebei FortuneSe existe um jogador responsável pela boa campanha do Hebei Fortune, esse atleta é o centroavante Markão. Dos 25 gols do time no Campeonato Chinês, 12 contaram com a participação direta do brasileiro (11 tentos e uma assistência), o que representa 48%.
Artilheiro do ChinêsCom 11 bolas na rede, Markão assumiu a artilharia do Campeonato Chinês, ao lado do franco-congolês Bakambu, do Beijing Guoan

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