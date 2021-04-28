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Markão estreia na temporada com gol e garante primeira vitória do Hebei Fortune no Chinês

De pênalti, atacante marcou o único tento do triunfo sobre o Dalian Pro. Em 45 jogos pelo clube, o brasileiro já balançou as redes 23 vezes
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Publicado em 28 de Abril de 2021 às 13:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 abr 2021 às 13:54
Crédito: Markão tem bom início de temporada com o Hebei Fortune (Sinasports.com
O centroavante Markão começou a temporada 2021 fazendo o que mais sabe e gosta, colocando a bola no fundo das redes. Nesta quarta-feira, logo em seu primeiro jogo no ano, o grandalhão brasileiro deixou a sua marca em cobrança de pênalti e ajudou o Hebei Fortune a derrotar o Dalian Pro, por 1 a 0, fora de casa, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Chinês.Markão está iniciando sua terceira temporada com a camisa do Hebei Fortune. Ao todo, o camisa 10 já soma 23 gols e seis assistências em 45 partidas pelo clube, uma média superior a uma participação direta em tento a cada dois duelos (0,64).
- É sempre bom iniciar a temporada jogando bem, marcando gol e ainda por cima ajudando o time a sair de campo com a vitória. Já estava com saudades de entrar em campo, afinal o campeonato demorou um pouco mais para começar esse ano. Fico feliz pela atuação coletiva e minha individual. Pude marcar o gol da vitória e ainda acertei uma bola na trave antes - afirmou, antes de completar:
- Com mais ritmo de jogo e trabalhando forte, como venho fazendo todos os dias, a expectativa é a de que eu possa ter um 2021 tão bom quanto foi 2020 para ajudar o Hebei a sair com os resultados positivos - finalizou.
Com o resultado, o Hebei Fortune chegou aos quatro pontos na tabela de classificação e subiu, pelo menos até o momento, para a vice-liderança do Grupo B da competição nacional. Na terceira rodada, os Dragões enfrentarão o Tianjin Jinmen Tiger, dia 5 de maio, no Jiangyin Sports Park Stadium.

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