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Markão dá assistência e é decisivo em mais uma vitória do Hebei Forune no Chinês

Centroavante, que já havia deixado a sua marca em seu primeiro jogo em 2021, deu passe para o único gol do triunfo de 1 a 0 sobre o Tianjin Jinmen...

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 21:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2021 às 21:46
Crédito: Sina Sports
O atacante Markão está começando com tudo sua terceira temporada vestindo a camisa do Hebei Fortune. Depois de ter deixado a sua marca na vitória de 1 a 0 sobre o Dalian Pro, na última semana, o jogador voltou a ser decisivo em mais um triunfo dos Dragões na Superliga Chinesa. Dessa vez, o camisa 10 foi o responsável pela assistência para Yin Hongbo fazer o único gol do duelo desta quarta-feira (5), contra o Tinajin Jinmen Tiger, fora de casa.
Veja o mata-mata da ChampionsCom o triunfo, o segundo em três rodadas, o Hebei Fortune manteve a invencibilidade na competição nacional e assumiu, pelo menos provisoriamente, a liderança do Grupo B, com sete pontos. Na próxima segunda-feira (10), a equipe volta a campo para enfrentar o Shanghai Shenhua.
Após a partida, Markão comemorou mais uma boa atuação e o resultado pelo clube chinês.
- Fico contente por ter conseguido ajudar a equipe a sair com mais uma vitória. Dessa vez não fiz gol, mas pude dar assistência para meu companheiro garantir mais três pontos pra gente. Esse início de temporada está sendo muito bom. Vamos evoluir ainda mais com a sequência de jogos, mas o desempenho até aqui tem deixado eu e meus companheiros animados e confiantes de que poderemos fazer uma grande temporada - disse.
Com mais uma assistência, Markão melhora, ainda mais, a sua já excelente média em participações diretas em tentos com a camisa do Hebei Fortune, que agora passa a ser superior a 0,65. Ao todo, o grandalhão brasileiro já soma 23 gols e sete passes decisivos em 46 partidas pelo clube.

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