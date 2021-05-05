Markão dá assistência e é decisivo em mais uma vitória do Hebei Forune

O atacante Markão está começando com tudo sua terceira temporada vestindo a camisa do Hebei Fortune. Depois de ter deixado a sua marca na vitória de 1 a 0 sobre o Dalian Pro, na última semana, o jogador voltou a ser decisivo em mais um triunfo dos Dragões na Superliga Chinesa. Dessa vez, o camisa 10 foi o responsável pela assistência para Yin Hongbo fazer o único gol do duelo desta quarta-feira (5), contra o Tinajin Jinmen Tiger, fora de casa.

Com o triunfo, o segundo em três rodadas, o Hebei Fortune manteve a invencibilidade na competição nacional e assumiu, pelo menos provisoriamente, a liderança do Grupo B, com sete pontos. Na próxima segunda-feira (10), a equipe volta a campo para enfrentar o Shanghai Shenhua.Após a partida, Markão comemorou mais uma boa atuação e o resultado.- Fico contente por ter conseguido ajudar a equipe a sair com mais uma vitória. Dessa vez não fiz gol, mas pude dar assistência para meu companheiro garantir mais três pontos pra gente. Esse início de temporada está sendo muito bom. Vamos evoluir ainda mais com a sequência de jogos, mas o desempenho até aqui tem deixado eu e meus companheiros animados e confiantes de que poderemos fazer uma grande temporada.