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Marítimo x Sporting: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Português

Time de Lisboa tenta se manter vivo na perseguição ao líder Porto. Diferença é de seis pontos...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 21:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 fev 2022 às 21:13
Pela 24ª rodada do Campeonato Português, o Marítimo recebe o Sporting, neste sábado, no Estádio dos Barreiros, às 15h. O time de Lisboa é o 2° colocado na tabela, com 57 pontos, seis a menos que o Líder, enquanto o time da casa é o 8º, com 28.
MARÍTIMO​Em 8° lugar, o Marítimo tem 28 pontos somados. A equipe madeirense se encontra longe tanto da zona de classificação para torneios europeus, quanto da zona de descenso. A equipe nos últimos cinco jogos venceu dois, perdeu um e empatou outros dois.SPORTING A seis pontos do líder Porto, o Sporting precisa vencer e seguir sonhando com o título. Os Leões têm a melhor defesa da competição, tendo sofrido apenas 15 gols. Nos últimos cinco jogos, a equipe comandada por Ruben Amorim venceu três, empatou um e perdeu outro, contra o Moreirense.
+Veja a tabela do Campeonato PortuguêsFICHA TÉCNICAData e hora: Sábado, 26 de fevereiro, às 15h de BrasíliaLocal: Estádio do Marítimo, Funchal, PortugakOnde Assistir: Star +
Prováveis escalações:​Sporting (Técnico: Ruben Amorim)Adán, Feddal, Inácio, Neto, Matheus Reis, Matheus Nunes, Ugarte, Porro, Pedro Gonçalves, Sarabia e Paulinho​​Marítimo (Técnico: Vasco Seabra)Paulo Victor, China, Zainadine, Matheus Costa, Claudio Winck, Vidigal, Rossi, Beltrame, Guitane, Joel e Alipour
Crédito: Sportingéovice-líderdoCampeonatoPortuguês(Foto:CARLOSCOSTA/AFP

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