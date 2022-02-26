Marítimo x Sporting: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Português

Pela 24ª rodada do Campeonato Português, o Marítimo recebe o Sporting, neste sábado, no Estádio dos Barreiros, às 15h. O time de Lisboa é o 2° colocado na tabela, com 57 pontos, seis a menos que o Líder, enquanto o time da casa é o 8º, com 28.
MARÍTIMOEm 8° lugar, o Marítimo tem 28 pontos somados. A equipe madeirense se encontra longe tanto da zona de classificação para torneios europeus, quanto da zona de descenso. A equipe nos últimos cinco jogos venceu dois, perdeu um e empatou outros dois.SPORTING A seis pontos do líder Porto, o Sporting precisa vencer e seguir sonhando com o título. Os Leões têm a melhor defesa da competição, tendo sofrido apenas 15 gols. Nos últimos cinco jogos, a equipe comandada por Ruben Amorim venceu três, empatou um e perdeu outro, contra o Moreirense.
+Veja a tabela do Campeonato PortuguêsFICHA TÉCNICAData e hora: Sábado, 26 de fevereiro, às 15h de BrasíliaLocal: Estádio do Marítimo, Funchal, PortugakOnde Assistir: Star +
Prováveis escalações:Sporting (Técnico: Ruben Amorim)Adán, Feddal, Inácio, Neto, Matheus Reis, Matheus Nunes, Ugarte, Porro, Pedro Gonçalves, Sarabia e PaulinhoMarítimo (Técnico: Vasco Seabra)Paulo Victor, China, Zainadine, Matheus Costa, Claudio Winck, Vidigal, Rossi, Beltrame, Guitane, Joel e Alipour