Marítimo x Sporting: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Português

Pela 24ª rodada do Campeonato Português, o Marítimo recebe o Sporting, neste sábado, no Estádio dos Barreiros, às 15h. O time de Lisboa é o 2° colocado na tabela, com 57 pontos, seis a menos que o Líder, enquanto o time da casa é o 8º, com 28.

MARÍTIMO​Em 8° lugar, o Marítimo tem 28 pontos somados. A equipe madeirense se encontra longe tanto da zona de classificação para torneios europeus, quanto da zona de descenso. A equipe nos últimos cinco jogos venceu dois, perdeu um e empatou outros dois.SPORTING A seis pontos do líder Porto, o Sporting precisa vencer e seguir sonhando com o título. Os Leões têm a melhor defesa da competição, tendo sofrido apenas 15 gols. Nos últimos cinco jogos, a equipe comandada por Ruben Amorim venceu três, empatou um e perdeu outro, contra o Moreirense.