futebol

Marítimo x Porto: onde assistir e prováveis escalações

Dragões voltam a campo nesta segunda-feira para tentar diminuir a distância para o líder Sporting. Bola rola às 16h (de Brasília)...
Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 14:42

Crédito: MIGUEL RIOPA / AFP
O Porto volta a campo nesta segunda-feira. Precisando vencer para tentar se aproximar do líder Sporting, os Dragões visitam o Marítimo, às 16h (horário de Brasília).
Antes da partida, o treinador Sérgio Conceição falou sobre o que espera da partida e a distância de pontos para o Sporting.- Sabemos historicamente o quão difícil é ir à Ilha da Madeira e jogar com o Marítimo. Estamos atentos para a dificuldade. Temos de estar preparados para passar por estas dificuldades. Como o grande clube que somos, temos de estar habituados a este ritmo competitivo. Na próxima semana já terei algum tempo para trabalhar de forma diferente. Estamos a uma distância importante em relação ao 1º colocado, mas temos de ganhar o nosso jogo e depois perceber que vamos ter um jogo importante. Mas só é importante se conseguirmos os três pontos neste.
FICHA TÉCNICA
Marítimo x PortoData e horário: 22/02/2021, às 16h (de Brasília)Local: Estádio dos Barreiros (Ilha da Madeira, POR)Onde assistir: Fox Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Marítimo (Treinador: José Manuel Gomes)Secco; Winck, Karo, Junior, Africo, Hermes; Macedo, Jean, Bambock; Tagueu, Guitane
Desfalques: Nenhum
Porto (Treinador: Sérgio Conceição)Marchesin; Manafa, Mbemba, Pepe, Sanusi; Corona, Uribe, Oliveira, Diaz; Marega, Taremi
Desfalques: Marcano e Nanu (lesionados)

