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Marítimo luta pela permanência e Lucas Áfrico se põe a disposição: 'Jamais vou me omitir'

Clube tenta se manter na elite do futebol português e tem mais duas partidas para conseguir este objetivo...

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 11:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mai 2021 às 11:12
Crédito: Divulgação
A Primeira Liga de Portugal está chegando ao seu estágio final. A disputa na parte de baixo da tabela promete grandes emoções nas três últimas rodadas. O Marítimo, por sua vez, também luta pela permanência na elite do futebol português. Atualmente com 34 pontos ganhos em 32 jogos disputados, a equipe ocupa a 14ª colocação e tem mais duas partidas pela frente para evitar o rebaixamento.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PORTUGUÊS
No clube desde 2018, o zagueiro Lucas Áfrico, tem 16 jogos pelo clube na atual liga portuguesa e 1255 minutos jogados. Em sua rede social, o zagueiro disse sobre o momento do Marítimo na luta pela permanência e prometeu empenho individual e de todos os demais atletas.- Obviamente que os resultados não estão sendo os melhores e não foi nada disso que planejamos no início da temporada, mas confio muito no grupo e em todo o trabalho da equipe. Sempre estive e estarei à disposição do meu treinador. Este clube me recebeu muito bem desde que cheguei, lá em 2018, aprendi muito com homem e como profissional. Estar em campo, vestindo esta camisola, é um combustível para mim. O Marítimo e todos os seus adeptos merecem a permanência e por este motivo vamos brigar até a última bola. Me dedico todos os dias pelo melhor do clube e jamais vou me omitir em toda e qualquer situação - disse Lucas em seu Instagram.
Lucas Áfrico tem contrato com o equipe até Julho de 2023. Se for titular na próxima partida, Lucas fará o seu jogo de número 43 na equipe principal do Marítimo. Ele também atuou 1 vez na equipe B e 2 vezes pela equipe sub-23 em seu primeiro ano de clube. Além disso, Lucas esteve emprestado ao Estoril na temporada passada 2019/2020.
A primeira "final" para o Marítimo começa no próximo domingo, contra o Vitória de Guimarães, dentro de casa. Atualmente o Vitória tem a sexta melhor campanha do campeonato, mas não tem mais chances de Europa League.

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