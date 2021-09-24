Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Marítimo Brasil vence Caxias e retoma liderança da Liga Serrana

Time de Canoas é o primeiro colocado da competição, mesmo com número inferior de partidas em relação aos adversários...

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 10:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 set 2021 às 10:43
Crédito: Ageu da Rocha / Marítimo Brasil
O Marítimo Brasil conquistou mais uma importante vitória na Liga Serrana. A equipe de Canoas se impôs e derrotou o tradicional time do Caxias, por 3 a 0, fora de casa, na sua décima partida na competição. Os gols dos visitantes foram marcados por Marcelo Germano, Antônio ‘Carioca’ e Willian.
Com o resultado, o Marítimo reassumiu a liderança da competição, chegou aos 22 pontos e ultrapassou o time do Esportivo, que soma 21 em 11 duelos. Já o Caxias segue na quarta posição, com 16 pontos.
Um dos destaques da partida, o zagueiro Marcelo Germano não só parabenizou a equipe, mas também valorizou o rendimento do Marítimo.
- Acho que temos que valorizar muito esta vitória. Conseguimos impor nosso jogo e conquistamos um resultado importante diante de uma equipe que não é só tradicional dentro do estado, mas também está bem posicionada na tabela. Merecemos esse resultado - disse o defensor, que foi capitão do Vasco por mais de dez anos.
Os meninos maritistas voltam ao campo na próxima segunda-feira, contra o Ivoti, às 15h (de Brasília), no Estádio dos Eucaliptos. O adversário é o penúltimo colocado da Liga Serrana, com 10 pontos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Imagem de destaque
Como a bicicleta ajudou mulheres indianas a ler, escrever e ter uma vida melhor

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados