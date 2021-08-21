Marítimo Brasil goleia mais uma e segue 100% no Gauchão DalPonte

Crédito: Marítimo Brasil venceu mais uma no Gauchão Dal Ponte (Ageu da Rocha/Marítimo Brasil

O Marítimo Brasil segue com 100% de aproveitamento na disputa do Gauchão Dal Ponte. Em partida disputada na manhã deste sábado, a equipe de Canoas não encontrou dificuldade para bater o time do Ser Costa e Silva por 5 a 0, pela terceira rodada da competição.Os gols da equipe da casa foram marcados por Vitinho, Antônio ‘Carioca’, Fortaleza, Ruan e Kenji Tanaka. O atacante, inclusive, chamou atenção. O ex-jogador do Orlando City, de 19 anos, e que chegou a treinar entre os profissionais da equipe norte-americana, revelou a emoção por marcar pela primeira vez por um time do futebol brasileiro.

- Foi uma sensação incrível. Fiquei no futebol norte-americano por três anos e tinha o sonho de jogar por uma equipe do meu país. Marcar um gol com a camisa do Marítimo foi muito especial, ainda mais em uma vitória da equipe. Espero que seja o primeiro de muitos - disse.