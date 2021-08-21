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futebol

Marítimo Brasil goleia mais uma e segue 100% no Gauchão DalPonte

Kenji Tanaka, ex-Orlando City, marcou o seu primeiro pelo clube na vitória por 5 a 0
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LanceNet

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Publicado em 

21 ago 2021 às 18:24

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 18:24

Crédito: Marítimo Brasil venceu mais uma no Gauchão Dal Ponte (Ageu da Rocha/Marítimo Brasil
O Marítimo Brasil segue com 100% de aproveitamento na disputa do Gauchão Dal Ponte. Em partida disputada na manhã deste sábado, a equipe de Canoas não encontrou dificuldade para bater o time do Ser Costa e Silva por 5 a 0, pela terceira rodada da competição.Os gols da equipe da casa foram marcados por Vitinho, Antônio ‘Carioca’, Fortaleza, Ruan e Kenji Tanaka. O atacante, inclusive, chamou atenção. O ex-jogador do Orlando City, de 19 anos, e que chegou a treinar entre os profissionais da equipe norte-americana, revelou a emoção por marcar pela primeira vez por um time do futebol brasileiro.
- Foi uma sensação incrível. Fiquei no futebol norte-americano por três anos e tinha o sonho de jogar por uma equipe do meu país. Marcar um gol com a camisa do Marítimo foi muito especial, ainda mais em uma vitória da equipe. Espero que seja o primeiro de muitos - disse.
Essa foi a terceira vitória do Marítimo Brasil na competição. Após a vitória em cima do Aimoré por 3 a 0 na estreia, o time goleou a equipe do Feitoria, por 4 a 0, em jogo realizado dentro de casa.

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