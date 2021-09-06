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Marítimo Brasil faz ‘dobradinha’ e vence Grêmio nas categorias sub-15 e sub-17

Equipe de Canoas superou o Tricolor Gaúcho pelos placares de 4 a 3 e 1 a 0, respectivamente em confrontos na base
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Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 17:32

LanceNet

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Publicado em 

06 set 2021 às 17:32
Crédito: Ageu da Rocha / Marítimo Brasil
A cada partida o Marítimo Brasil mostra que dará muito trabalho aos grandes do Rio Grande do Sul. O clube de Canoas realizou duas partidas amistosas contra o Grêmio, nesta segunda-feira, e fez a famosa 'dobradinha' ao superar o rival tanto na categoria sub-15 quanto na sub-17.
Veja a tabela do BrasileirãoNo duelo sub-17, após um duelo muito equilibrado, o time de Canoas levou a melhor e bateu o adversário pelo placar de 1 a 0. O gol foi marcado pelo atacante Rafa.
Já na categoria sub-15, em uma partida emocionante e com várias chances para ambos os lados, o time maritista levou a melhor e bateu o rival por 4 a 3. Os gols da equipe foram marcados por Cauã (2), Otavio, e um gol contra.
Diretor de Futebol do Marítimo Brasil, o ex-jogador Jurandir, Rodrigues, mais conhecido como Da Silva, celebrou o resultado final, mas evidenciou a real importância dessas duas partidas amistosas.
- É claro que vencer um time como o Grêmio é algo grandioso, mas sabemos que o mais importante é fazer uma avaliação da nossa equipe. Todo time evolui quando enfrenta um grande clube. Não é diferente com o Marítimo. O trabalho está sendo bem feito e os garotos estão de parabéns, mas queremos e sabemos que podemos dar mais - disse o ex-jogador que, assim como Grêmio, passou por Internacional e defendeu a seleção brasileira sub-20.

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