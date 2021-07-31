Marítimo Brasil domina, vence Caxias e engata segunda vitória consecutiva na Liga Serrana

Crédito: Ageu da Rocha / Divulgação

O Marítimo Brasil sub-19 mostra que pode ser um dos postulantes ao título logo em sua primeira competição oficial em solo brasileiro. Em partida disputada neste sábado, a equipe não encontrou dificuldade para bater o time do Caxias, por 2 a 0, em Canoas, em compromisso válido pela Liga Serrana.+ Torcem para quem? Saiba o time do coração de diversos atletas brasileiros dos Jogos Olímpicos de Tóquio

Os gols da equipe da casa foram marcados por atletas de muito potencial: O atacante Ruan, de 19 anos, e o meia Rafa, que se destacou pelo time sub-17 e já integra a categoria de cima.

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