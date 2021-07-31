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Marítimo Brasil domina, vence Caxias e engata segunda vitória consecutiva na Liga Serrana

Com gols de Ruan e Rafa, equipe da casa impõe seu ritmo e chega aos 10 pontos na competição...

Publicado em 31 de Julho de 2021 às 18:42

LanceNet

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Publicado em 

31 jul 2021 às 18:42
Crédito: Ageu da Rocha / Divulgação
O Marítimo Brasil sub-19 mostra que pode ser um dos postulantes ao título logo em sua primeira competição oficial em solo brasileiro. Em partida disputada neste sábado, a equipe não encontrou dificuldade para bater o time do Caxias, por 2 a 0, em Canoas, em compromisso válido pela Liga Serrana.+ Torcem para quem? Saiba o time do coração de diversos atletas brasileiros dos Jogos Olímpicos de Tóquio
Os gols da equipe da casa foram marcados por atletas de muito potencial: O atacante Ruan, de 19 anos, e o meia Rafa, que se destacou pelo time sub-17 e já integra a categoria de cima.
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Após o 3 a 2 sobre o Sulbrasil e o triunfo para cima do Caxias, o Marítimo, que soma 10 pontos na tabela, agora concentra suas atenções para o confronto contra a AGE, em Garibaldi.

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