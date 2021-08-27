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Marítimo Brasil bate Gramadense e vence jogo de ‘seis pontos’ pela Liga Serrana

Equipe de Canoas faz 1 a 0 no adversário e abre vantagem importante na competição; Vitinho, já nos minutos finais, marcou o único gol da partida...

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 17:39

LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2021 às 17:39
Crédito: Ageu da Rocha/Marítimo Brasil
Nesta sexta-feira, o Marítimo Brasil venceu o Gramadense por 1 a 0, em Canoas, em partida válida pela Liga Serrana. O confronto, inclusive, marcou o encontro das duas melhores equipes da competição até aqui. O gol da equipe da casa - e único do jogo - foi marcado por Vitinho, já na etapa final
> Qual Manchester United é melhor: 2008 ou 2021? Escolha e vote por posição!Com o resultado, o Marítimo Brasil abriu vantagem na tabela de classificação da competição, se consolidou ainda mais na liderança e chegou aos 19 pontos em oito jogos. Na segunda posição, o Gramadense segue com 16, com dez confrontos.
> Veja a tabela do Campeonato Brasileiro
A equipe comandada pelo técnico Márcio Ebert repetiu o resultado do placar do último duelo entre os times. No confronto anterior, vale lembrar, o goleiro Niccolas Zardo defendeu uma penalidade nos minutos finais. Na partida desta sexta-feira, o atacante Vitinho, um dos destaques do time no jogo, aproveitou a oportunidade para parabenizar o grupo pelo resultado.
- Nosso time já sabia da dificuldade desse jogo. Uma vitória seria muito importante para os nossos objetivos dentro do campeonato. Conseguimos vencer um jogo muito equilibrado e estão todos de parabéns - disse.
A equipe de Canoas volta a campo já na próxima quarta-feira. O time terá pela frente o time do Ivotí, fora de casa, em compromisso válido pela Copa Serrana.

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