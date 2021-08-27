Marítimo Brasil bate Gramadense e vence jogo de ‘seis pontos’ pela Liga Serrana

Crédito: Ageu da Rocha/Marítimo Brasil

Nesta sexta-feira, o Marítimo Brasil venceu o Gramadense por 1 a 0, em Canoas, em partida válida pela Liga Serrana. O confronto, inclusive, marcou o encontro das duas melhores equipes da competição até aqui. O gol da equipe da casa - e único do jogo - foi marcado por Vitinho, já na etapa final

> Qual Manchester United é melhor: 2008 ou 2021? Escolha e vote por posição!Com o resultado, o Marítimo Brasil abriu vantagem na tabela de classificação da competição, se consolidou ainda mais na liderança e chegou aos 19 pontos em oito jogos. Na segunda posição, o Gramadense segue com 16, com dez confrontos.

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A equipe comandada pelo técnico Márcio Ebert repetiu o resultado do placar do último duelo entre os times. No confronto anterior, vale lembrar, o goleiro Niccolas Zardo defendeu uma penalidade nos minutos finais. Na partida desta sexta-feira, o atacante Vitinho, um dos destaques do time no jogo, aproveitou a oportunidade para parabenizar o grupo pelo resultado.

- Nosso time já sabia da dificuldade desse jogo. Uma vitória seria muito importante para os nossos objetivos dentro do campeonato. Conseguimos vencer um jogo muito equilibrado e estão todos de parabéns - disse.