Marítimo Brasil bate Aimoré na estreia do Gauchão Dalponte

O Marítimo Brasil conquistou mais uma vitória maiúscula. Com uma grande atuação, a equipe não encontrou dificuldade para bater o time do Aimoré, por 3 a 0, na estreia do Gauchão Dalponte, nesta quinta-feira, em Canoas. O grande destaque foi o atacante Gabriel, autor dos três gols do time da casa.
Após sair na frente na primeira etapa, o Marítimo mostrou a sua força e conseguiu uma vitória sem grandes sustos ao consolidar o resultado com mais dois gols nos 45 minutos finais.
- O time todo está de parabéns. A equipe do Marítimo vem evoluindo jogo a jogo e a tendência é melhorar ainda mais. Sabemos que foi só a estreia e vamos evoluir nas próximas partidas. Mas essa vitória foi bem importante para nós - disse Gabriel, mais conhecido como “Fortaleza”.
Além da vitória nesta quinta-feira, o Marítimo Brasil também vem mostrando a sua força na Liga Serrana. Com uma equipe mista, o time bateu a AGE, por 3 a 2, em Garibaldi, chegou aos 13 pontos, e se consolidou na liderança mesmo com uma partida a menos. Os gols foram marcados pelo atacante Willian, o meio-campo Vicente e pelo zagueiro Ruan.