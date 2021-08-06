Marítimo Brasil bate Aimoré na estreia do Gauchão Dalponte

Crédito: Ageu da Rocha / Marítimo Brasil

O Marítimo Brasil conquistou mais uma vitória maiúscula. Com uma grande atuação, a equipe não encontrou dificuldade para bater o time do Aimoré, por 3 a 0, na estreia do Gauchão Dalponte, nesta quinta-feira, em Canoas. O grande destaque foi o atacante Gabriel, autor dos três gols do time da casa.

Após sair na frente na primeira etapa, o Marítimo mostrou a sua força e conseguiu uma vitória sem grandes sustos ao consolidar o resultado com mais dois gols nos 45 minutos finais.

- O time todo está de parabéns. A equipe do Marítimo vem evoluindo jogo a jogo e a tendência é melhorar ainda mais. Sabemos que foi só a estreia e vamos evoluir nas próximas partidas. Mas essa vitória foi bem importante para nós - disse Gabriel, mais conhecido como “Fortaleza”.