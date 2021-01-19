Mario Mandzukic é anunciado oficialmente como reforço do Milan

O Milan anunciou nesta terça-feira a contratação de Mario Mandzukic. O croata, que vestirá a camisa de número 9, assinou até o final da atual temporada e com opção de extensão por mais um ano.
Aos 34 anos, o atacante croata estava sem clube desde que deixou o Al-Duhail, do Qatar. Ele tem passagens por Wolfsburg, Bayern de Munique, Atlético de Madrid e Juventus.Na liderança do Campeonato Italiano, o Milan volta a campo no sábado (23). O adversário será a Atalanta, às 14h (de Brasília).