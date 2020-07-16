Mario Mandzukic deve ser o novo reforço da Fiorentina

Crédito: Divulgação/Al-Duhail

Mario Mandzukic está próximo de um retorno à Itália. De acordo com a "Sport Itália", a Fiorentina negocia com o atacante croata um contrato de duas temporadas.

O croata encerrou seu vínculo com o Al-Duhail, do Catar, e está livre no mercado. Ele havia assinado com o clube em janeiro deste ano e fez dois gols em dez jogos.