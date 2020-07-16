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Mario Mandzukic deve ser o novo reforço da Fiorentina

Atacante croata encerrou seu contrato com o Al-Duhail, do Catar, e está livre no mercado...
LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2020 às 17:37

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 17:37

Crédito: Divulgação/Al-Duhail
Mario Mandzukic está próximo de um retorno à Itália. De acordo com a "Sport Itália", a Fiorentina negocia com o atacante croata um contrato de duas temporadas.
O croata encerrou seu vínculo com o Al-Duhail, do Catar, e está livre no mercado. Ele havia assinado com o clube em janeiro deste ano e fez dois gols em dez jogos.
Na Itália, Mandzukic já atuou pela Juventus. O croata esteve no clube de Turim por praticamente cinco anos, de 2015 até o início de 2020 e conquistou três vezes a Copa da Itália, duas vezes a Supercopa da Itália e quatro vezes o Campeonato Italiano.

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