Mario Mandzukic deve ser o novo reforço da Fiorentina

Mario Mandzukic está próximo de um retorno à Itália. De acordo com a "Sport Itália", a Fiorentina negocia com o atacante croata um contrato de duas temporadas.
O croata encerrou seu vínculo com o Al-Duhail, do Catar, e está livre no mercado. Ele havia assinado com o clube em janeiro deste ano e fez dois gols em dez jogos.
Na Itália, Mandzukic já atuou pela Juventus. O croata esteve no clube de Turim por praticamente cinco anos, de 2015 até o início de 2020 e conquistou três vezes a Copa da Itália, duas vezes a Supercopa da Itália e quatro vezes o Campeonato Italiano.