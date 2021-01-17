futebol

Mario Mandzukic depende apenas de exames médicos para assinar com o Milan

Atacante croata estava livre no mercado desde julho de 2020, e agora já embarca para a Itália para assinar com novo clube...
LanceNet

17 jan 2021 às 14:08

Crédito: AFP
O Milan está muito próximo de anunciar como reforço o atacante croata Mario Mandzukic, que estava livre no mercado desde julho de 2020. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, do The Guardian, o jogador de 34 anos precisa apenas ser aprovado nos exames médicos para assinar com a equipe.
Quem leva o título italiano? Veja a tabelaMario Mandzukic pode estar de volta ao Campeonato Italiano. O jogador, que atuou pela Juventus entre 2015 e 2019, estava sem contrato desde julho de 2020, quando saiu do Al-Duhail, do Catar. Disputado por equipes europeias como Celta de Vigo, Aston Villa e Inter de Milão, o atacante croata está próximo de assinar com o Milan.
Com a camisa da Juventus, Mandzukic venceu quatro campeonatos nacionais, marcando 31 gols em 118 jogos apenas no Italiano. Experiente, o atacante foi fundamental na campanha de sua seleção na Copa do Mundo de 2018, quando a Croácia foi vice-campeã mundial.
O Milan, que agora contará com Mandzukic para jogar junto de Ibrahimovic no ataque, é líder do Campeonato Italiano, com 40 pontos somados em 17 partidas. O time enfrenta o Cagliari fora de casa nesta segunda-feira pela 18ª rodada da Serie A, às 16:45h (de Brasília)

