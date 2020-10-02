Mario Gotze está próximo de ser anunciado por clube alemão

O meia Mario Gotze, ex-jogador de Borussia Dortmund e Bayern de Munique, e atualmente sem clube, está perto de assinar vínculo com o Hertha Berlin. O jogador tem a admiração do técnico do time da capital, Bruno Labaddia, e chegaria sem custos. De acordo com Sport Bild, da Alemanha, o desfecho da negociação deve ocorrer na próxima segunda-feira.Mario Gotze, de 28 anos, foi revelado pelo Borussia Dortmund, na temporada 2009/10. Ele ficou no clube até o final de 2012/13, tendo conquistado dois títulos alemães pelos aurinegros. Curiosamente, o jogador foi negociado com o Bayern de Munique na véspera da fina da Liga dos Campeões, disputada justamente pelos rivais. O time bávaro foi o campeão.