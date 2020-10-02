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futebol

Mario Gotze está próximo de ser anunciado por clube alemão

Sem contrato, meia de 28 anos chegaria sem custos ao Hertha Berlin. De acordo com Sport Bild, da Alemanha, negociação terá desfecho na segunda-feira...

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 19:30

LanceNet

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Publicado em 

02 out 2020 às 19:30
Crédito: DANIEL ROLAND / AFP
O meia Mario Gotze, ex-jogador de Borussia Dortmund e Bayern de Munique, e atualmente sem clube, está perto de assinar vínculo com o Hertha Berlin. O jogador tem a admiração do técnico do time da capital, Bruno Labaddia, e chegaria sem custos. De acordo com Sport Bild, da Alemanha, o desfecho da negociação deve ocorrer na próxima segunda-feira.Mario Gotze, de 28 anos, foi revelado pelo Borussia Dortmund, na temporada 2009/10. Ele ficou no clube até o final de 2012/13, tendo conquistado dois títulos alemães pelos aurinegros. Curiosamente, o jogador foi negociado com o Bayern de Munique na véspera da fina da Liga dos Campeões, disputada justamente pelos rivais. O time bávaro foi o campeão.
Na Baviera, Gotze não repetiu as boas atuações e alternou momentos entre titularidade e banco de reservas. Após três anos, retornou ao Dortmund, onde ficou por mais quatro anos. A segunda passagem foi discreta, longe da que os torcedores esperavam. Em 2019/20, foram 21 jogos e somente três gols.
Apesar da carreira não ter decolado como se esperava, Mario Gotze escreveu seu nome na história do futebol ao marcar o único gol da final da Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil. Naquele jogo, a Alemanha bateu a Argentina por 1 a 0, na prorrogação.

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