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Mario Balotelli está próximo de acertar ida para o Genoa

Polêmico atacante pode ganhar nova oportunidade na carreira em clube da primeira divisão italiana. Aos 30 anos, jogador precisa focar no campo e se afastar de polêmicas...

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 09:30

LanceNet

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Publicado em 

25 set 2020 às 09:30
Crédito: Balotelli teve passagem discreta pelo Brescia com apenas cinco gols (AFP
Após ser demitido do Brescia no último mês de junho, Mario Balotelli pode ser contratado pelo Genoa, segundo o “La Gazzetta dello Sport”. O clube italiano foi um dos poucos interessados no centroavante, mas o acordo está muito próximo de ser fechado, faltando acertar alguns detalhes da transferência.O italiano irá ganhar uma nova oportunidade de mostrar que ainda pode ser útil no futebol e tentar se afastar das polêmicas que andam lado a lado com o jogador durante toda a sua carreira. O atleta de 30 anos ainda pode render em alto nível, apesar das temporadas tímidas nos últimos anos.
Na última campanha com o Brescia, o atacante participou apenas de 19 partidas e marcou cinco gols. A passagem ficou marcada pela situação constrangedora em que Balotelli foi proibido de entrar no Centro de Treinamento do clube. Além disso, o atleta também chegou atrasado em sessões de treinos.

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