Mario Balotelli está próximo de acertar ida para o Genoa

Após ser demitido do Brescia no último mês de junho, Mario Balotelli pode ser contratado pelo Genoa, segundo o “La Gazzetta dello Sport”. O clube italiano foi um dos poucos interessados no centroavante, mas o acordo está muito próximo de ser fechado, faltando acertar alguns detalhes da transferência.O italiano irá ganhar uma nova oportunidade de mostrar que ainda pode ser útil no futebol e tentar se afastar das polêmicas que andam lado a lado com o jogador durante toda a sua carreira. O atleta de 30 anos ainda pode render em alto nível, apesar das temporadas tímidas nos últimos anos.