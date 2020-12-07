Mario Balotelli é anunciado pelo Monza, da segunda divisão italiana

O atacante Mario Balotelli é o novo reforço do Monza, que disputa a segunda divisão da Itália. Sem clube desde que deixou o Brescia ao final da última temporada, o atacante foi anunciado oficialmente como novo reforço nesta segunda-feira pelo clube.
Aos 30 anos, 'Super Mario' chega ao clube do norte do País da Bota sem custos e assinou um vínculo até o encerramento da temporada, em junho de 2021. O camisa 45 não entra em campo desde o dia 9 de março, ainda antes da pausa do futebol por conta da pandemia da Covid-19.
No clube da segunda divisão, Balotelli reencontrará alguns conhecidos. Ex-primeiro ministro italiano e antigo dono do Milan, Silvio Berlusconi é o proprietário do Monza, que conta também com Adriano Galliani como diretor da equipe. Em campo, Cristian Brocchi, que treinou o jogador no Milan, e Kevin Prince Boateng, que atuou com ele no clube rossonero, também fazem parte do conjunto da Lombardia.
Balotelli chegou a ser especulado no Vasco antes de fechar com o Monza. Leven Siano, que disputa a presidência do Cruz-Maltino, afirmou que tinha conversas avançadas com o atleta. Nas redes sociais, vídeos do candidato comemorando um possível acerto foram compartilhados.