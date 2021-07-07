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futebol

Mario Balotelli assina contrato com clube turco por três temporadas

Centroavante italiano estava sem contrato após passagem pelo Monza...
LanceNet

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Publicado em 

07 jul 2021 às 12:53

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 12:53

Crédito: Balotelli assinou com clube turco para a próxima temporada (Adana Demirspor/Twitter
O atacante Mario Balotelli assinou contrato com o Adana Demirspor, da Turquia, por três temporadas nesta quarta-feira. O jogador chega ao clube sem custos após o fim de seu contrato com o Monza, da Itália, no último dia 30 de junho.Esta será a primeira passagem do centroavante pelo futebol turco, após desfilar seu futebol na Itália, Inglaterra e França. No entanto, o atleta de 30 anos segue afastado dos holofotes dos grandes clubes por conta de suas polêmicas e futebol aquém do esperado.
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Na última temporada, o veterano só foi contratado pelo Monza, da segunda divisão italiana, em dezembro. No entanto, Balotelli teve um bom desempenho e em 14 partidas conseguiu anotar seis gols e dar uma assistência, mas não conseguiu levar sua equipe à primeira divisão.
Antes de passar pela modesta equipe de seu país, o centroavante atuou pelo Brescia, cidade em que nasceu. No entanto, o atleta foi dispensado do clube após chegar atrasado em um treinamento e ser barrado no portão do CT por um segurança.

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