Mario Balotelli assina contrato com clube turco por três temporadas

Crédito: Balotelli assinou com clube turco para a próxima temporada (Adana Demirspor/Twitter

O atacante Mario Balotelli assinou contrato com o Adana Demirspor, da Turquia, por três temporadas nesta quarta-feira. O jogador chega ao clube sem custos após o fim de seu contrato com o Monza, da Itália, no último dia 30 de junho.Esta será a primeira passagem do centroavante pelo futebol turco, após desfilar seu futebol na Itália, Inglaterra e França. No entanto, o atleta de 30 anos segue afastado dos holofotes dos grandes clubes por conta de suas polêmicas e futebol aquém do esperado.

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Na última temporada, o veterano só foi contratado pelo Monza, da segunda divisão italiana, em dezembro. No entanto, Balotelli teve um bom desempenho e em 14 partidas conseguiu anotar seis gols e dar uma assistência, mas não conseguiu levar sua equipe à primeira divisão.