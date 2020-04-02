Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Covid-19

Marin terá de ficar confinado em hotel antes de voltar ao Brasil

Devido à pandemia do coronavírus, o ex-dirigente, de 87 anos, conseguiu nesta semana o direito à liberdade antes do cumprimento total da pena de quatro anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 18:56

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 18:56

Ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), José Maria Marin
Ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), José Maria Marin Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil
A Justiça dos Estados Unidos determinou nesta quinta-feira que o ex-presidente da CBF José Maria Marin fique "confinado" após sair da prisão e cumpra quarentena por causa do coronavírus Só depois é que ele poderá pegar um voo e retornar o Brasil. A decisão estabelece que o confinamento terá de ser realizado em hotel ou outro tipo de acomodação em território americano.
Devido à pandemia do coronavírus, o ex-dirigente, de 87 anos, conseguiu nesta semana o direito à liberdade antes do cumprimento total da pena de quatro anos a que fora condenado. Em sua decisão, a juíza Pamela K. Chen listou entre os motivos para soltar o brasileiro a sua "idade avançada, saúde significativamente deteriorada, risco de graves consequências para a saúde devido ao atual surto de covid-19, status de crime não violento e cumprimento de 80% de sua sentença original".
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Marin está detido em uma penitenciária federal de segurança baixa em Allenwood, no interior do Estado da Pensilvânia junto com outros 1.300 presos. O número de mortos por covid-19 nos Estados Unidos passou dos 5 mil, enquanto o total de casos confirmados supera os 215 mil em todo país. Cadeias estão relatando uma propagação acelerada da doença e, por isso, detentos foram libertados antes do término de suas penas.
O ex-presidente da CBF foi preso em 2015, na Suíça. Antes de ir à penitenciária de Allenwood, ele cumpriu prisão domiciliar em Nova York e ficou dez meses na Metropolitan Detention Center, cadeia no Brooklyn.
Marin foi condenado pelos crimes de organização criminosa, fraude bancária e lavagem de dinheiro cometidos no período em que presidiu a CBF, de 2012 a 2015, acusado de ter recebido U$ 6,5 milhões (mais de R$ 32 milhões pelo câmbio atual) de propina para assinar contratos de direitos comerciais da Libertadores, Copa do Brasil e Copa América.
A Justiça dos EUA condenou Marin a pagar US$ 1,2 milhão (R$ 6 milhões) e confiscou mais US$ 3,3 milhões (R$ 16 milhões) do brasileiro. Já a Fifa baniu Marin do futebol e aplicou multa de 1 milhão de francos suíços (R$ 5,4 milhões).

Veja Também

Médico da Ponte Preta testa positivo para coronavírus: 'Sintomas leves'

Uefa decide manter Liga dos Campeões suspensa e sem data para retorno

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Santa Teresa, no Espírito Santo, e Colônia Nova Itália, em São João Batista, Santa Catarina
Cidade de Santa Catarina tenta título que pertence a Santa Teresa, no ES
Imagem BBC Brasil
'Guerra não é videogame': embaixador do Brasil no Irã relata explosões, tremor de paredes e mortes no conflito
A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados