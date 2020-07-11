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futebol

Mariano volta ao radar do Galo e Sampaoli pode ajudar no negócio

O lateral-direito, de 34 anos, está em fim de contrato com o Galatasaray-TUR, e deseja voltar ao futebol brasileiro...

Publicado em 11 de Julho de 2020 às 05:30

LanceNet

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Publicado em 

11 jul 2020 às 05:30
Crédito: Mariano viveu grande fase com a camisa do Galatasaray, na Turquia, mas quer voltar- (Galatasaray/Divulgação
O Atlético-MG é o grande protagonista do mercado da bola nesta pausa forçada por conta do coronavírus. E, o time mineiro voltou suas atenções para o lateral-direito Mariano, e 34 anos. A notícia do interesse alvinegro foi veiculada pelo jornalista Jorge Nicola, confirmada pelo L!. Mas, o seu empresário, Marcelo Robalino, disse, que ainda não há nada de concreto, mas em entrevista no mês passado, afirmou que há o desejo do jogador em voltar ao Brasil. Mariano tem contrato com o Galatasaray, da Turquia, até o dia 26 de julho e poderá ficar livre no mercado. A sua vinda para o time mineiro pode acontecer pela boa relação com o técnico Jorge Sampaoli, com quem trabalhou no Sevilla, da Espanha, entre 2017 a 2018.

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