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  • Mariano vê com bons olhos confronto com o Boca Juniors na Libertadores: 'o tipo de partida que gosto de jogar'
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Mariano vê com bons olhos confronto com o Boca Juniors na Libertadores: 'o tipo de partida que gosto de jogar'

O lateral projetou o duelo com os argentinos e também espera uma estreia forte do Galo na Copa do Brasil, diante do Remo, nesta quarta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2021 às 20:53

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 20:53

O meio do ano de 2021 mal chegou e o Atlético-MG já tem decisões importantes em competições nacionais e internacionais. O Galo está na terceira fase da Copa do Brasil e nas oitavas de final da Libertadores da América. A equipe mineira encara Remo e Boca Juniors em torneios que o Atlético é considerado um dos favoritos para conquistar. A emoção dos jogos eliminatórios deixa o lateral Mariano animado. Ele, que jogou na Europa por muitos anos, afirmou que o duelo com o time argentino é o estilo de partida que gosta e espera um confronto duro. Quanto a Copa do Brasil, diante dos paraenses, o lateral alvinegro é mais otimista e disse que o alvinegro irá buscar a vitória no jogo de ida, nesta quarta-feira, 2 de junho, em Belém. Confira nos vídeos da matéria o que Mariano declarou sobre os rumos do alvinegro de Minas. Mariano demonstrou confiança para encarar o Boca e o Remo, nos mata-matas  que o Galo vai jogar-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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