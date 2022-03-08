Mariano tem edema na coxa detectado e ficará de fora dos próximos jogos do Atlético-MG

O Atlético-MG está com muitos problemas na sua lateral-direita. O clube divulgou nesta terça-feira, 8 de março, o resultado do exame de Mariano, que teve identificada um edema na coxa esquerda. O jogador ficará afastado da equipe. Ele já iniciou tratamento na fisioterapia. Além de Mariano, o Galo não poderá contar com Guga diante do Democrata-GV. O jogador está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, que levou no clássico contra o Cruzeiro. Diante da Pantera, o técnico Antonio Mohamed deverá improvisar alguém na posição. El Turco pode optar por Tchê Tchê na vaga, mesmo tendo o jovem Carlos Daniel, que é da base, para a função. Mariano reclamou do problema na coxa ainda no primeiro tempo do clássico contra o Cruzeiro, no último domingo. Ele saiu de campo, dando lugar a Guga, que acabou amarelado, não podendo entrar em campo neste sábado, 12, em Governador Valadares. O edema de Mariano deve ter prazo de recuperação menor do que uma lesão muscular. Se Mariano está entrando no DM, o meia-atacante Matías Zaracho começou o processo de transição para os treinos de campo após se recuperar de uma lesão na coxa, ficando de fora dos últimos quatro jogos do Galo, incluindo o duelo com o Cruzeiro.