Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Mariano tem edema na coxa detectado e ficará de fora dos próximos jogos do Atlético-MG
futebol

Mariano tem edema na coxa detectado e ficará de fora dos próximos jogos do Atlético-MG

Assim, o Galo ficará sem seus dois especialistas na posição, pois Guga está suspenso e não vai encarar o Democrata-GV...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mar 2022 às 19:36

Publicado em 08 de Março de 2022 às 19:36

O Atlético-MG está com muitos problemas na sua lateral-direita. O clube divulgou nesta terça-feira, 8 de março, o resultado do exame de Mariano, que teve identificada um edema na coxa esquerda. O jogador ficará afastado da equipe. Ele já iniciou tratamento na fisioterapia. Além de Mariano, o Galo não poderá contar com Guga diante do Democrata-GV. O jogador está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, que levou no clássico contra o Cruzeiro. Diante da Pantera, o técnico Antonio Mohamed deverá improvisar alguém na posição. El Turco pode optar por Tchê Tchê na vaga, mesmo tendo o jovem Carlos Daniel, que é da base, para a função. Mariano reclamou do problema na coxa ainda no primeiro tempo do clássico contra o Cruzeiro, no último domingo. Ele saiu de campo, dando lugar a Guga, que acabou amarelado, não podendo entrar em campo neste sábado, 12, em Governador Valadares. O edema de Mariano deve ter prazo de recuperação menor do que uma lesão muscular. Se Mariano está entrando no DM, o meia-atacante Matías Zaracho começou o processo de transição para os treinos de campo após se recuperar de uma lesão na coxa, ficando de fora dos últimos quatro jogos do Galo, incluindo o duelo com o Cruzeiro.
Crédito: MarianosentiuoproblemanacoxanoclássicocontraoCruzeiro,noúltimodomingo,peloEstadual-(Foto:CesarGreco/Palmeiras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 dicas para se preparar para o EAGS e evitar erros que eliminam candidatos
Imagem de destaque
Treino em casa substitui a academia? Veja 5 pontos a considerar
Imagem de destaque
Terceira temporada do ‘Estrelas da Casa’ terá novo formato e foca em grupos musicais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados