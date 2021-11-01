Mariano minimiza vacilos fora de casa do Galo e diz que oscilação é normal: 'Estamos no caminho certo'

O Atlético-MG não teve uma boa sequência sem seus últimos trÊs jogos fora de casa no Brasileirão. Foi derrotado por Flamengo a Atlético-GO, além de empatar com a Chapecoense. O time mineiro só triunfou em casa. Mas, para o lateral-direito Mariano, isso não é problema. É até normal que o Galo oscile longe de seus domínios. O que não pode, para o jogador alvinegro, é perder o foco na reta final do campeonato. E, no duelo de quarta-feira, 3 de novembro, diante do Grêmio, Mariano quer que o Atlético se imponha sobre o time gaúcho, penúltimo colocado, com 26 pontos, muito longe dos 59 pontos do líder da competição. Confira a análise de Mariano nos vídeos da matéria. Mariano, à direita ao lado de Tchê Tchê, diz que oscilações do time são normais-(Pedro Souza/Atlético-MG)