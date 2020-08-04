Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Mariano manda recado à Massa do Galo em sua volta:'prazer enorme'

O lateral, de 34 anos, fez um vídeo direcionado ao torcedor alvinegro, que o verá com a camisa do Atlético-MG 12 anos depois de sua saída...

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 06:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 ago 2020 às 06:25
Crédito: Mariano assinou com o Galo até dezembro de 2022-(Reprodução/TV Galo
O novo reforço do Atlético-MG, o lateral-direito Mariano, de 34 anos, que foi anunciado pelo presidente Sérgio Sette Câmara na semana passada, mandou um recado para o torcedor alvinegro em um vídeo na TV Galo publicado nas redes sociais do clube.(Veja abaixo) -Olá, massa atleticana. É um prazer enorme estar retornando e fazer parte deste grande clube. Espero poder ajudar e trazer muitas felicidades para vocês, valeu? Aqui é Galo!-disse Mariano. Mariano já está em Belo Horizonte. Ele chegou à capital mineira na quinta-feira, 30 de julho, para exames médicos antes de concluir sua transferência para o time mineiro. A lateral-direita terá uma disputa intensa de juventude contra experiência: Guga e Maílton de um lado, contra o “rodado” lateral, com passagens por times importantes da Europa como Galatasaray, Bordeaux e Sevilla, onde trabalhou com Sampaoli. A boa relação de Sampaoli com Mariano facilitou o negócio, além do desejo do atleta em voltar ao futebol brasileiro após muitos anos de Europa. Mariano já passou pelo Atlético-MG, em 2008, mas foi dispensado por problemas disciplinares. Em seguida, ele foi para o Fluminense, se destacou e foi negociado com Bordeaux, da França, depois seguindo para Sevilla ate´encerrar sua passagem no Velho Mundo no Galatasaray.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

No Espírito Santo, 1,7 milhão de pessoas vivem em locais que não contam com rede de esgoto
O que podemos aprender com o Marco do Saneamento
Pleno do TJES
Juiz acusado de liberar milhões com “rapidez incomum” será julgado no ES
Idalberto Moro será reconduzido ao cargo para o quadriênio 2026-2030
Já está definido o presidente da poderosa Federação do Comércio-ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados