Mariano manda recado à Massa do Galo em sua volta:'prazer enorme'

O novo reforço do Atlético-MG, o lateral-direito Mariano, de 34 anos, que foi anunciado pelo presidente Sérgio Sette Câmara na semana passada, mandou um recado para o torcedor alvinegro em um vídeo na TV Galo publicado nas redes sociais do clube.(Veja abaixo) -Olá, massa atleticana. É um prazer enorme estar retornando e fazer parte deste grande clube. Espero poder ajudar e trazer muitas felicidades para vocês, valeu? Aqui é Galo!-disse Mariano. Mariano já está em Belo Horizonte. Ele chegou à capital mineira na quinta-feira, 30 de julho, para exames médicos antes de concluir sua transferência para o time mineiro. A lateral-direita terá uma disputa intensa de juventude contra experiência: Guga e Maílton de um lado, contra o “rodado” lateral, com passagens por times importantes da Europa como Galatasaray, Bordeaux e Sevilla, onde trabalhou com Sampaoli. A boa relação de Sampaoli com Mariano facilitou o negócio, além do desejo do atleta em voltar ao futebol brasileiro após muitos anos de Europa. Mariano já passou pelo Atlético-MG, em 2008, mas foi dispensado por problemas disciplinares. Em seguida, ele foi para o Fluminense, se destacou e foi negociado com Bordeaux, da França, depois seguindo para Sevilla ate´encerrar sua passagem no Velho Mundo no Galatasaray.