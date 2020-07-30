AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Mariano está a caminho do Galo para fechar contrato até 2022

O lateral-direito é esperado em BH para fazer o acerto com o Atlético-MG e ser mais um reforço da lista pedida por Jorge Sampaoli...

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 16:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jul 2020 às 16:06
Crédito: Mariano fechará contrato com o Galo até dezembro de 2022-(Reprodução/Instagram Mariano
O lateral-direito Mariano, de 34 anos, está a caminho do Atlético-MG. o jogador, que deixou o Galatasaray, da Turquia, há duas semanas, já se encaminhou para Belo Horizonte, onde realizará exames e concluirá o seu acerto com a equipe mineira. O atleta é mais um homem de confiança de Jorge Sampaoli, com quem trabalhou no Sevilla, em 2016/2017.
O presidente Sérgio Sette Câmara fez o anúncio da vinda de Mariano em sua conta no Twitter, como tem feito com os reforços que chegam ao clube. O lateral é a sétima contratação sob a gestão de Sampaoli no time. O acerto com o lateral é até dezembro de 2022. A boa relação de Sampaoli com Mariano facilitou o negócio, além do desejo do atleta em voltar ao futebol brasileiro após muitos anos de Europa. Mariano já passou pelo Atlético-MG, em 2008, mas foi dispensado por problemas disciplinares. Ele foi para o Fluminense, se destacou e foi negociado com Bordeaux, da França, depois seguindo para Sevilla e Galatasaray.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O prédio foi interditado de forma preventiva após incêndio ser atingido por um incêndio no Condominío Ourimar, na Serra
Prédio é interditado após incêndio em apartamento na Serra
Imagem de destaque
Por que a final da Copa do Mundo 2026 deve ter intervalo maior que o habitual
Imagem de destaque
Julho Amarelo: 4 mitos e verdades sobre a transmissão das hepatites virais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados