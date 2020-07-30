Mariano está a caminho do Galo para fechar contrato até 2022

O lateral-direito Mariano, de 34 anos, está a caminho do Atlético-MG. o jogador, que deixou o Galatasaray, da Turquia, há duas semanas, já se encaminhou para Belo Horizonte, onde realizará exames e concluirá o seu acerto com a equipe mineira. O atleta é mais um homem de confiança de Jorge Sampaoli, com quem trabalhou no Sevilla, em 2016/2017.

O presidente Sérgio Sette Câmara fez o anúncio da vinda de Mariano em sua conta no Twitter, como tem feito com os reforços que chegam ao clube. O lateral é a sétima contratação sob a gestão de Sampaoli no time. O acerto com o lateral é até dezembro de 2022. A boa relação de Sampaoli com Mariano facilitou o negócio, além do desejo do atleta em voltar ao futebol brasileiro após muitos anos de Europa. Mariano já passou pelo Atlético-MG, em 2008, mas foi dispensado por problemas disciplinares. Ele foi para o Fluminense, se destacou e foi negociado com Bordeaux, da França, depois seguindo para Sevilla e Galatasaray.