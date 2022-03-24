Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Mariano é liberado e pode voltar ao Galo no 2º jogo da semifinal contra a Caldense, no sábado
futebol

Mariano é liberado e pode voltar ao Galo no 2º jogo da semifinal contra a Caldense, no sábado

O jogador teve um edema na coxa e estava fora do time desde o clássico contra o Cruzeiro, no dia 6 de março...

Publicado em 24 de Março de 2022 às 19:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mar 2022 às 19:41
O Atlético-MG um número grande de desfalques para o jogo deste domingo, 27 de março, contra a Caldense, pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Mineiro. Mas, nesse alto volume de ausências, o alvinegro pode ter um alento: o lateral-direito Mariano foi liberado do DM e pode aparecer na partida deste sábado.
O jogador participou normalmente das atividade desta quinta-feira, após a vitória por 2 a 0 sobre a Caldense, que encaminhou a vaga do Galo à decisão do Estadual.
Mariano se recuperou de um edema na coxa, que o deixou de fora do time desde o clássico contra o Cruzeiro, no dia 6 de março. Após duas semanas, o lateral iniciou a fase de transição para o campo no início da semana e agora está pronto para voltar a jogar. O técnico Antonio Mohamed terá de fazer muitos ajustes para montar o time no duelo com a Veterana, pois há desfalques em todos os setores do time, Confira a lista abaixo:
Everson (convocado para jogos das Eliminatórias)Diego Godín (convocado para jogos das Eliminatórias)Junior Alonso (convocado para jogos das Eliminatórias)Guilherme Arana (convocado para jogos das Eliminatórias)Dodô (lesão no joelho)Eduardo Vargas (convocado para jogos das Eliminatórias)Hulk (suspenso)Jefferson Savarino (convocado para jogos das Eliminatórias)Echaporã (lesão na mão)
Crédito: MarianopodeseranovidadedoGalocontraaCaldensenojogodevolta dassemifinaisdoMineiro-(PedroSouza/Atlético-MG

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Delegacia de Venda Nova do Imigrante
Dupla é indiciada por extorquir clínica e ameaçar pacientes em Venda Nova
Data: 01/12/2015 - ES - Colatina - Situação Rio Doce, em Colatina, poluído por causa da lama da barragem que cedeu na mineradora da Samarco, em Mariana MG - Editoria: Cidades - Foto: Carlos Alberto da Silva - GZ
Acordos do caso Mariana dispensam aprovação da Justiça inglesa, diz STF
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados