Mariano é liberado e pode voltar ao Galo no 2º jogo da semifinal contra a Caldense, no sábado

O Atlético-MG um número grande de desfalques para o jogo deste domingo, 27 de março, contra a Caldense, pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Mineiro. Mas, nesse alto volume de ausências, o alvinegro pode ter um alento: o lateral-direito Mariano foi liberado do DM e pode aparecer na partida deste sábado.

O jogador participou normalmente das atividade desta quinta-feira, após a vitória por 2 a 0 sobre a Caldense, que encaminhou a vaga do Galo à decisão do Estadual.

Mariano se recuperou de um edema na coxa, que o deixou de fora do time desde o clássico contra o Cruzeiro, no dia 6 de março. Após duas semanas, o lateral iniciou a fase de transição para o campo no início da semana e agora está pronto para voltar a jogar. O técnico Antonio Mohamed terá de fazer muitos ajustes para montar o time no duelo com a Veterana, pois há desfalques em todos os setores do time, Confira a lista abaixo:

Everson (convocado para jogos das Eliminatórias)Diego Godín (convocado para jogos das Eliminatórias)Junior Alonso (convocado para jogos das Eliminatórias)Guilherme Arana (convocado para jogos das Eliminatórias)Dodô (lesão no joelho)Eduardo Vargas (convocado para jogos das Eliminatórias)Hulk (suspenso)Jefferson Savarino (convocado para jogos das Eliminatórias)Echaporã (lesão na mão)