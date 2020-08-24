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Mariano diz que o Galo terá muita seriedade para a decisão do Mineiro

O experiente lateral afirmou que o grupo quer o título estadual, que começa a ser decidido nesta quarta-feira, 26 de agosto, no Mineirão...
LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2020 às 16:39

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 16:39

Crédito: Mariano terá a chance de fazer uma decisão peçp Galo com pouco tempo de clube-(Pedro Souza/Atlético-MG
O Atlético-MG já está em “modo” Campeonato Mineiro para a decisão contra o Tombense, que se inicia nesta quarta-feira, 26 de agosto, às 21h30, no Mineirão.
E, após duas derrotas no Brasileiro e um aumento de pressão no elenco, as finais estaduais podem “aliviar” o grupo do Galo. Para que o time alvinegro tenha tranquilidade na decisão, o Atlético conta com a experiência do lateral-direito Mariano que vê o elenco muito focado e sério na busca pelo 45º título Mineiro da história atleticana. -Título é título, independentemente de qual campeonato você está disputando. É um jogo importantíssimo, é uma final de campeonato e vamos buscar esse título aí, vamos fazer o nosso trabalho no dia a dia antes desse jogo e vamos nos preparar para essa final e espero que tudo ocorra bem até esse dia, esse momento especial - disse Mariano que reestreou pelo Galo contra o Internacional como ala avançado e pode ter uma sequência. Porém, se Sampaoli não fizer novas mudanças no sistema defensivo, assim como em todo o time, algo rotineiro em suas escalações. - Esse é o estilo dele, a gente sabe o estilo de jogo do Sampaoli, ele já está aqui no Brasil no seu segundo ano, o trabalho no Santos foi assim também, ele mudava muito o estilo de jogo, mudava muito algumas peças também, então para mim não está sendo algo diferente porque no Sevilla ele também trabalhava dessa maneira mudava bastante esquema tático, algumas peças também - concluiu Mariano.

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