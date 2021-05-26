Marcus Rashford, do Manchester United, expõe ataques racistas nas redes sociais após derrota

O atacante Marcus Rashford, do Manchester United, usou o seu Twitter para expor ofensas raciais sofridas por ele após a derrota de sua equipe na final da Liga Europa. O jogador citou ver, pelo menos, setenta ataques racistas direcionados à ele.Veja também: Atacante do Manchester United, Anthony Martial também foi vítima de ataques racistas e já sofreu ameaças de morte- Pelo menos 70 ofensas raciais em minhas contas sociais contadas até agora. Para aqueles que estão trabalhando para me fazer sentir pior do que já me sinto, boa sorte tentando - publicou o jogador do United.
Em sequência, Marcus Rashford postou um print de um usuário do Twitter aprovando as ofensas raciais. O jogador usou um emoji de 'ok' para legenda do post. Em entrevista exclusiva ao LANCE!, Fred, meio-campista do Manchester United, falou sobre casos de racismo sofridos por ele e como as redes sociais deixam o espaço livre para tais ataques.
- Temos que acabar com o racismo de vez. As redes sociais precisam de mais restrições. É muito fácil criar uma conta e sair xingando os outros - disse o jogador.