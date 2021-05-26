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Marcus Rashford, do Manchester United, expõe ataques racistas nas redes sociais após derrota

Atacante da equipe inglesa expos ofensas raciais sofridas por ele nas redes sociais após vice do United na Liga Europa...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 20:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mai 2021 às 20:41
Crédito: GLYN KIRK/AFP
O atacante Marcus Rashford, do Manchester United, usou o seu Twitter para expor ofensas raciais sofridas por ele após a derrota de sua equipe na final da Liga Europa. O jogador citou ver, pelo menos, setenta ataques racistas direcionados à ele.Veja também: Atacante do Manchester United, Anthony Martial também foi vítima de ataques racistas e já sofreu ameaças de morte- Pelo menos 70 ofensas raciais em minhas contas sociais contadas até agora. Para aqueles que estão trabalhando para me fazer sentir pior do que já me sinto, boa sorte tentando - publicou o jogador do United.
Em sequência, Marcus Rashford postou um print de um usuário do Twitter aprovando as ofensas raciais. O jogador usou um emoji de 'ok' para legenda do post. Em entrevista exclusiva ao LANCE!, Fred, meio-campista do Manchester United, falou sobre casos de racismo sofridos por ele e como as redes sociais deixam o espaço livre para tais ataques.
- Temos que acabar com o racismo de vez. As redes sociais precisam de mais restrições. É muito fácil criar uma conta e sair xingando os outros - disse o jogador.

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