Marcus Rashford, do Manchester United, expõe ataques racistas nas redes sociais após derrota

O atacante Marcus Rashford, do Manchester United, usou o seu Twitter para expor ofensas raciais sofridas por ele após a derrota de sua equipe na final da Liga Europa. O jogador citou ver, pelo menos, setenta ataques racistas direcionados à ele.Veja também: Atacante do Manchester United, Anthony Martial também foi vítima de ataques racistas e já sofreu ameaças de morte- Pelo menos 70 ofensas raciais em minhas contas sociais contadas até agora. Para aqueles que estão trabalhando para me fazer sentir pior do que já me sinto, boa sorte tentando - publicou o jogador do United.