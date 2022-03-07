Marcus Rashford cogita deixar o Manchester United

O atacante Marcus Rashford pensa em deixar o Manchester United na próxima temporada, segundo o jornalista Fabrizio Romano. O camisa 10 está preocupado com os poucos minutos em campo que vem recebendo sob comando de Ralf Rangnick.Apesar de considerar seu futuro longe dos Diabos Vermelhos, o atleta tem contrato com o clube até 2023. Além disso, os Red Devils tem a opção de estender o vínculo do jogador por mais um ano de forma unilateral, mas nenhuma decisão foi tomada até o momento.

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Desde a chegada de Rangnick ao comando do Manchester United, Rashford iniciou uma partida como titular em apenas cinco oportunidades. O atacante já não começa um jogo desde o primeiro minuto desde o último dia 12 de fevereiro.

No duelo contra o Manchester City, o camisa 10 era esperado na equipe titular, uma vez que Cristiano Ronaldo e Edinson Cavani não estavam disponíveis, mas o jogador participou apenas de 26 minutos. Na atual temporada, Rashford anotou somente cinco gols e contribuiu com duas assistências.