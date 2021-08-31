Marcus Dantas, técnico do America, comemora título do estadual sub-20 A2: 'Sentimento de dever cumprido'

Crédito: Vinicius Lima/AFC

O campeonato carioca sub-20 A2 terminou com a conquista do título pelo America-RJ. O “Mecão” realizou duas sólidas partidas contra o Audax Rio, vencendo pelo placar agregado de 7 a 2. Comandante e peça chave para a conquista da equipe, Marcus Dantas, que assumiu o time no começo desse ano, comentou a sensação de se sagrar campeão.

> Gabriel Bandeira bate recorde, e Brasil conquista o bronze no revezamento- Estou muito feliz por ter conseguido ser campeão estadual com o America, foi um feito muito importante para o clube e para a minha carreira pessoal. Além disso, foi um grande desafio, primeira vez que trabalho com as categorias de base e já consigo obter resultado, ganhando títulos e projetando atletas para o profissional. Sentimento de dever cumprido.

> Veja a tabela do Campeonato Brasileiro

Agora, com o título no currículo, o treinador sonha em seguir realizando um bom trabalho com o “Mecão” e projeta o futuro dirigindo a equipe.