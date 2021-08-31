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Marcus Dantas, técnico do America, comemora título do estadual sub-20 A2: 'Sentimento de dever cumprido'

No agregado, o America-RJ venceu o Audax por 7 a 2; Marcus Dantas que continuar o trabalho e já projeta o futuro sob o comando da equipe...

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 17:18

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2021 às 17:18
Crédito: Vinicius Lima/AFC
O campeonato carioca sub-20 A2 terminou com a conquista do título pelo America-RJ. O “Mecão” realizou duas sólidas partidas contra o Audax Rio, vencendo pelo placar agregado de 7 a 2. Comandante e peça chave para a conquista da equipe, Marcus Dantas, que assumiu o time no começo desse ano, comentou a sensação de se sagrar campeão.
> Gabriel Bandeira bate recorde, e Brasil conquista o bronze no revezamento- Estou muito feliz por ter conseguido ser campeão estadual com o America, foi um feito muito importante para o clube e para a minha carreira pessoal. Além disso, foi um grande desafio, primeira vez que trabalho com as categorias de base e já consigo obter resultado, ganhando títulos e projetando atletas para o profissional. Sentimento de dever cumprido.
> Veja a tabela do Campeonato Brasileiro
Agora, com o título no currículo, o treinador sonha em seguir realizando um bom trabalho com o “Mecão” e projeta o futuro dirigindo a equipe.
- As expectativas para o futuro são excelentes, temos garotos com muita qualidade e um futuro brilhante pela frente. Em setembro teremos outra competição e iremos com força total para dar continuidade no trabalho - finalizou Marcus Dantas.

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