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Marcus Dantas analisa estreia do America no Carioca sub-20 A2: ‘A equipe se portou muito bem'

O treinador ainda lembrou que o America fez uma longa viagem e destacou que o Audax é uma 'equipe muito difícil' para se enfrentar...
LanceNet

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Publicado em 

24 jun 2021 às 20:48

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 20:48

Crédito: Vinicius Lima/ AFC
Na última quarta-feira, ocorreu a estreia do campeonato carioca sub-20 A2. A equipe do America-RJ enfrentou o Audax-RJ, fora de casa, e conseguiu uma vitória contundente pelo placar de 3 a 0. O técnico do Mecão, Marcus Dantas, comemorou o resultado e destacou a importância do triunfo na primeira partida da competição.
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!- Muito feliz por essa vitória na estreia da competição. Foi uma surpresa positiva, por termos montado um grupo novo e conseguimos dar uma resposta rápida. Apesar das adversidades, por ser uma partida fora de casa, com uma longa viagem e um adversário difícil, a equipe se portou muito bem durante os noventa minutos, executando os conceitos que aplicamos nos treinamentos. Conseguimos impor nosso estilo de jogo, pressionando o tempo todo e consequentemente fazendo os gols.
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Com quatro rodadas restantes para o término do primeiro turno, o próximo desafio da categoria de base do America-RJ é contra o Duque de Caxias, na quarta-feira, às 15h. O duelo será no Estádio Giulite Coutinho, a casa do America.
> Veja a tabela do Brasileirão - Nossa equipe está em evolução, ficando cada vez mais competitiva e criando um cenário otimista para o restante do campeonato. Teremos uma próxima partida difícil contra o Duque de Caxias, uma equipe que também venceu seu primeiro jogo e com muita qualidade.
- Já estamos estudando o adversário, portanto as expectativas são as melhores possíveis e estou confiante que faremos um bom jogo para seguir na liderança da competição – finalizou o treinador.

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