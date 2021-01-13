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Marcos Paulo prega cautela na briga do Vizela pelo acesso em Portugal: 'Pensamos jogo a jogo'

Time do volante brasileiro está invicto há sete jogos na segunda divisão portuguesa...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2021 às 16:27

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 16:27

Crédito: Divulgação/Vizela
O Vizela alcançou a terceira vitória seguida na segunda divisão portuguesa no último domingo ao bater o Cova da Piedade, por 2 a 1, em casa. Com o resultado, o time do volante Marcos Paulo chegou à quarta colocação na tabela de classificação, a uma posição da briga pelo acesso. O brasileiro, no entanto, pregou cautela diante do bom momento.
+ Veja a tabela do Campeonato Português- Pensamos jogo a jogo. Jogamos sempre para ganhar, e quando não é assim temos que pontuar, angariar o máximo de pontos porque o nosso principal objetivo é a manutenção e afirmação na Liga Pro - disse Marcos Paulo.
+ Olho neles! Veja técnicos estrangeiros que podem ser opções para times brasileiros em 2021
O Vizela, que conta com um recente retrospecto de cinco vitórias e dois empates nos últimos jogos da segunda divisão portuguesa, volta a campo no sábado (16), em confronto direto contra o Penafiel, atualmente na quinta colocação.
- No fim do campeonato vamos ver o que o futuro nos reserva. Se for para estarmos na zona de acesso será um grande feito para o Vizela - concluiu.

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