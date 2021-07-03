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futebol

Marcos Paulo está em Madri para assinar com o Atlético

Atacante de 20 anos encerrou seu vínculo com o Fluminense, mas não sabe se será aproveitado por Diego Simeone em sua primeira temporada na Europa...

Publicado em 03 de Julho de 2021 às 11:56

LanceNet

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Publicado em 

03 jul 2021 às 11:56
Crédito: Marcos Paulo deve assinar contrato até 2026 com o Atlético de Madrid (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C
O atacante Marcos Paulo, ex-Fluminense, está em Madrid para assinar contrato com o Atlético de Madrid, segundo a imprensa espanhola. O atacante de 20 anos chega sem custos a equipe de Diego Simeone e deve firmar vínculo até 2026.Apesar de ser o primeiro reforço do time colchonero na temporada, o brasileiro ainda não tem sua situação definida. O comandante argentino irá definir se a promessa será aproveitada na equipe principal ou se será emprestada com o objetivo de ganhar experiência no futebol europeu.
> Veja a tabela da Eurocopa
Há alguns dias, a presença de Marcos Paulo no Atlético de Madrid estava pendente da permanência ou não do atacante Vitolo. O veterano de 31 anos interessa ao Getafe, mas ainda não há acordo entre as partes uma vez que o jogador deve aceitar uma redução salarial para se mudar.
O anúncio do brasileiro pode acontecer ainda nesta semana e o ponta deve participar dos treinamentos de pré-temporada com o atual campeão da La Liga. E o futuro do jovem pode passar pela primeira impressão que deixar so Cholo.

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