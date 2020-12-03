Marcos Paulo, do FC Vizela, valoriza empate contra o líder da segunda divisão: 'Acreditamos até o fim'

O FC Vizela surpreendeu o Estoril Praia, líder da segunda divisão portuguesa, e conquistou um empate importante por 2 a 2 ao balançar as redes nos minutos finais da partida deste domingo (29), atuando fora de casa. Titular do time vizelense, o volante Marcos Paulo celebrou a força de vontade da sua equipe na conquista do ponto após sair atrás no placar.

- Sabíamos que seria um jogo muito difícil contra o líder que vinha numa série de três vitórias seguidas. Saímos perdendo por 2 a 0, mas mesmo assim não abaixamos os braços, não desistimos e acreditamos até o fim. Conseguimos um empate com sabor de vitória pelas circunstâncias do jogo. Este ponto é muito importante para nossa caminhada, quando não se consegue ganhar um ponto é sempre bem-vindo - disse Marcos PauloCom 12 pontos, o FC Vizela se manteve na nona colocação da LigaPro. O time de Marcos Paulo, titular em todas as 10 partidas até o momento na competição, volta a campo no próximo sábado (05) diante do Académico de Viseu, às 14h (horário de Brasília). Para o volante, as expectativas para este confronto são as melhores.