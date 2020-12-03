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Marcos Paulo, do FC Vizela, valoriza empate contra o líder da segunda divisão: 'Acreditamos até o fim'

Time do volante brasileiro marcou nos acréscimos para empatar
por 2 a 2 com o Estoril no último domingo
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LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2020 às 15:01

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 15:01

Crédito: Divulgação/Vizela
O FC Vizela surpreendeu o Estoril Praia, líder da segunda divisão portuguesa, e conquistou um empate importante por 2 a 2 ao balançar as redes nos minutos finais da partida deste domingo (29), atuando fora de casa. Titular do time vizelense, o volante Marcos Paulo celebrou a força de vontade da sua equipe na conquista do ponto após sair atrás no placar.
- Sabíamos que seria um jogo muito difícil contra o líder que vinha numa série de três vitórias seguidas. Saímos perdendo por 2 a 0, mas mesmo assim não abaixamos os braços, não desistimos e acreditamos até o fim. Conseguimos um empate com sabor de vitória pelas circunstâncias do jogo. Este ponto é muito importante para nossa caminhada, quando não se consegue ganhar um ponto é sempre bem-vindo - disse Marcos PauloCom 12 pontos, o FC Vizela se manteve na nona colocação da LigaPro. O time de Marcos Paulo, titular em todas as 10 partidas até o momento na competição, volta a campo no próximo sábado (05) diante do Académico de Viseu, às 14h (horário de Brasília). Para o volante, as expectativas para este confronto são as melhores.
- Estamos fazendo bons jogos, consistentes e a equipe está cada dia mais entrosada. Entendendo mais o nosso jogo que passa pela construção curta , um jogo apoiado, de velocidade e agradável para quem assiste os jogos do Vizela. Esse jogo será muito importante para determinar aquilo que queremos para o nosso futuro e não será diferente, vamos entrar para ganhar assim como entramos em todos os jogos - projetou.

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