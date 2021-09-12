Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Marcos Paulo aprova início do Vizela na Primeira Liga: 'Rendimento vem sendo mais consistente'
futebol

Marcos Paulo aprova início do Vizela na Primeira Liga: 'Rendimento vem sendo mais consistente'

Capitão da equipe, o jogador brasileiro avaliou a campanha até aqui após quatro rodadas da competição
...

Publicado em 12 de Setembro de 2021 às 18:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 set 2021 às 18:52
Crédito: Divulgação/Vizela
Recém-promovido à Primeira Liga de Portugal, o Vizela tem um início de campanha positivo, conforme o capitão e volante Marcos Paulo afirmou. Com quatro pontos, após quatro rodadas, a equipe está na 13ª colocação da tabela de classificação antes do início da quinta rodada. Segundo o jogador brasileiro, essa avaliação se deve aos confrontos contra os favoritos as primeiras posições nas primeiras rodadas.Veja a tabela do Português
- O princípio do campeonato está correndo um pouco como perspectivávamos, com jogos difíceis, um contra os atuais campeões e outro também com um candidato que sempre briga pelos cinco primeiros lugares. É positivo por termos quatro pontos. O rendimento da equipe vem cada vez sendo mais consistente, principalmente defensivamente, e quando assim é as coisas já começam a acontecer mais naturalmente. Temos sempre mais confiança pra fazer o nosso jogo e aquilo que treinamos no dia a dia - disse Marcos Paulo.
Após a pausa na competição devido a Data Fifa, o Vizela volta a campo neste domingo (12) diante do Gil Vicente, atual sétimo colocado. Para Marcos Paulo, o objetivo principal do Vizela é a permanência na primeira divisão e, quem sabe, surpreender no final.
- Nós não temos uma meta traçada pra já, o que queremos é consolidar o nome do Vizela na primeira liga e a cada jogo onde quer que seja, contra o adversário que for é ganhar sempre os três pontos. Assim no fim fazemos as contas e vemos o que conseguimos fazer - concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã
Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados