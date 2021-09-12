Marcos Paulo aprova início do Vizela na Primeira Liga: 'Rendimento vem sendo mais consistente'

Crédito: Divulgação/Vizela

Recém-promovido à Primeira Liga de Portugal, o Vizela tem um início de campanha positivo, conforme o capitão e volante Marcos Paulo afirmou. Com quatro pontos, após quatro rodadas, a equipe está na 13ª colocação da tabela de classificação antes do início da quinta rodada. Segundo o jogador brasileiro, essa avaliação se deve aos confrontos contra os favoritos as primeiras posições nas primeiras rodadas.Veja a tabela do Português

- O princípio do campeonato está correndo um pouco como perspectivávamos, com jogos difíceis, um contra os atuais campeões e outro também com um candidato que sempre briga pelos cinco primeiros lugares. É positivo por termos quatro pontos. O rendimento da equipe vem cada vez sendo mais consistente, principalmente defensivamente, e quando assim é as coisas já começam a acontecer mais naturalmente. Temos sempre mais confiança pra fazer o nosso jogo e aquilo que treinamos no dia a dia - disse Marcos Paulo.

Após a pausa na competição devido a Data Fifa, o Vizela volta a campo neste domingo (12) diante do Gil Vicente, atual sétimo colocado. Para Marcos Paulo, o objetivo principal do Vizela é a permanência na primeira divisão e, quem sabe, surpreender no final.