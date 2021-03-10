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futebol

Marcos Junior marca e Yokohama Marinos vence a primeira no Campeonato Japonês

Artilheiro e campeão em 2019, ex-jogador do Fluminense deixou sua marca na vitória sobre o Fukuoka
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Publicado em 10 de Março de 2021 às 12:10

LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2021 às 12:10
Crédito: Divulgação/Yokohama Marinios
Um dos favoritos ao título do campeonato japonês, o Yokohama Marinos conquistou sua primeira vitória na competição ao bater a equipe do Fukuoka, por 3 a 1, pela terceira rodada. Como de costume, o destaque da equipe foi o atacante Marcos Junior, que deixou sua marca ao abrir o placar para o time visitante.
Artilheiro e campeão logo em seu primeiro ano no futebol japonês, o ex-jogador do Fluminense parabenizou a postura da sua equipe e fez uma previsão esperançosa para a sequência da temporada.- O nosso time está evoluindo. Já mostramos uma boa reação na partida contra o Hiroshima, quando conseguimos empatar um jogo após estar perdendo por dois gols de diferença. Hoje, diante do Fukuoka, mostramos a nossa força, abrimos uma boa vantagem e conseguimos um importante resultado. O nosso time é muito bom e tenho certeza que vamos brigar pelo título novamente - disse.
Com quatro pontos na tabela de classificação, o Yokohama Marinos voltará ao campo no próximo final de semana. O adversário será a equipe do Urawa Red Diamonds, neste domingo.

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