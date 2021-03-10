Marcos Junior marca e Yokohama Marinos vence a primeira no Campeonato Japonês

Um dos favoritos ao título do campeonato japonês, o Yokohama Marinos conquistou sua primeira vitória na competição ao bater a equipe do Fukuoka, por 3 a 1, pela terceira rodada. Como de costume, o destaque da equipe foi o atacante Marcos Junior, que deixou sua marca ao abrir o placar para o time visitante.

Artilheiro e campeão logo em seu primeiro ano no futebol japonês, o ex-jogador do Fluminense parabenizou a postura da sua equipe e fez uma previsão esperançosa para a sequência da temporada.- O nosso time está evoluindo. Já mostramos uma boa reação na partida contra o Hiroshima, quando conseguimos empatar um jogo após estar perdendo por dois gols de diferença. Hoje, diante do Fukuoka, mostramos a nossa força, abrimos uma boa vantagem e conseguimos um importante resultado. O nosso time é muito bom e tenho certeza que vamos brigar pelo título novamente - disse.