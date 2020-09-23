Marcos Junior marca e Yokohama engata terceira vitória consecutiva

O Yokohama Marinos consolidou o bom momento que vive na J-League. O atual campeão obteve uma vitória por 3 a 1, de virada, em cima do Vegalta Sendai, nesta quarta-feira, pela décima oitava rodada da competição. Marcos Junior chegou ao seu 11º gol e segue lutando por mais uma artilharia da competição. Satisfeito com o rendimento do time, o ex-jogador do Fluminense destacou um ponto positivo do time.- Conquistamos mais um resultado importante. Não começamos bem o campeonato e isso nos complicou um pouco, mas conseguimos a terceira vitória seguida na competição e o moral da equipe se elevou. Fico muito feliz também pelo rendimento que o nosso ataque está tendo. Com a ajuda de todos, marcamos nove gols nos últimos três jogos. Vamos trabalhar ainda mais para seguir com esse bom momento - disse.