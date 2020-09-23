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futebol

Marcos Junior marca e Yokohama engata terceira vitória consecutiva

Brasileiro com mais gols na atual edição da J-League deixou
a sua marca no 3 a 1 sobre o Vegalta Sendai
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Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 15:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2020 às 15:58
Crédito: Divulgação
O Yokohama Marinos consolidou o bom momento que vive na J-League. O atual campeão obteve uma vitória por 3 a 1, de virada, em cima do Vegalta Sendai, nesta quarta-feira, pela décima oitava rodada da competição. Marcos Junior chegou ao seu 11º gol e segue lutando por mais uma artilharia da competição. Satisfeito com o rendimento do time, o ex-jogador do Fluminense destacou um ponto positivo do time.- Conquistamos mais um resultado importante. Não começamos bem o campeonato e isso nos complicou um pouco, mas conseguimos a terceira vitória seguida na competição e o moral da equipe se elevou. Fico muito feliz também pelo rendimento que o nosso ataque está tendo. Com a ajuda de todos, marcamos nove gols nos últimos três jogos. Vamos trabalhar ainda mais para seguir com esse bom momento - disse.
Goleador do Campeonato Japonês de 2019, com 15 gols, Marcos Junior apresenta um rendimento individual ainda melhor nessa temporada. O camisa 9 da equipe já é o brasileiro com mais gols na atuação edição da competição.
O Yokohama voltará ao campo no próximo final de semana com o duelo dos goleadores do Campeonato. O adversário do Marinos será o Kashiwa Reysol, do atacante Michael Olunga, artilheiro isolado.

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