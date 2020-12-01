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Marcos Junior brilha em goleada do Yokohama, que faz história na Liga dos Campeões da Ásia

Artilheiro da última J-League marca e clube se classifica pela
primeira vez para a segunda fase
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 dez 2020 às 12:13

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 12:13

Crédito: Divulgação
Com mais uma boa atuação de Marcos Junior, o Yokohama Marinos consolidou a grande campanha na Liga dos Campeões da Ásia, a competição mais importante do continente. Protagonista em várias ações ofensivas do atual campeão japonês, o ex-atacante do Fluminense marcou um gol na goleada por 4 a 1 sobre o Jeobunk Motors, da Coreia do Sul e contribuiu para um feito histórico: pela primeira vez, o clube japonês avançou para a segunda fase do torneio.No primeiro confronto entre as equipes, no dia 12 de fevereiro, o Yokohama já havia vencido o adversário, por 2 a 1. No confronto desta terça-feira, o time japonês aproveitou as jogadas em velocidade e não encontrou dificuldades na partida.
Feliz com o resultado e o gol marcado, Marcos Junior, artilheiro da última edição da J-League, evidenciou a importância do resultado para o clube japonês.
- A equipe está de parabéns não só pelo resultado, mas também pela campanha. Caímos em um grupo extremamente forte, mostramos a nossa força e o quanto queremos esse título. Entramos para a história do clube e vamos comemorar, mas não podemos esquecer que ainda temos mais uma partida difícil pela frente - disse.
Marcos Junior se refere ao confronto diante do Sydney FC, na sexta-feira, na última partida da primeira fase da competição. No dia 19, a equipe volta ao campo pelo campeonato japonês, diante do Yokohama FC.

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