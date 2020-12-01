Marcos Junior brilha em goleada do Yokohama, que faz história na Liga dos Campeões da Ásia

Com mais uma boa atuação de Marcos Junior, o Yokohama Marinos consolidou a grande campanha na Liga dos Campeões da Ásia, a competição mais importante do continente. Protagonista em várias ações ofensivas do atual campeão japonês, o ex-atacante do Fluminense marcou um gol na goleada por 4 a 1 sobre o Jeobunk Motors, da Coreia do Sul e contribuiu para um feito histórico: pela primeira vez, o clube japonês avançou para a segunda fase do torneio.No primeiro confronto entre as equipes, no dia 12 de fevereiro, o Yokohama já havia vencido o adversário, por 2 a 1. No confronto desta terça-feira, o time japonês aproveitou as jogadas em velocidade e não encontrou dificuldades na partida.