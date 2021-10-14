Marcos Herrmann deixa o cargo de vice-presidente de futebol do Grêmio

Crédito: Divulgação/Grêmio

Acabou a passagem de Marcos Herrmann como vice-presidente de futebol do Grêmio. Na noite desta quarta-feira, após mais uma derrota do Tricolor no Brasileirão, o dirigente entregou o seu cargo.

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No discurso de despedida, ele explicou o motivo da decisão e mostrou confiança na recuperação do time.

‘Me demito do cargo de vice de futebol. É importante que a gente respire ares novos, crie um novo fato, e toque a vida adiante’, afirmou, antes de completar:

‘Em nome da diretoria, peço desculpas pela campanha que estamos fazendo. Trabalhamos duramente, mas o resultado não aparece. Hoje fomos prejudicados pelos desfalques. Farei um apelo para que acreditemos que é perfeitamente possível sair desta situação. Nos faltam 14 partidas e estamos cinco pontos atrás do primeiro que não cai. Em 2003 faltavam 11 rodadas e faltavam 10 pontos de diferença, e saímos’.