Marcos exalta vitória do União Frederiquense diante do Grêmio

Na última quarta-feira (16), o goleiro Marcos se apresentou pela primeira vez com a camisa do União Frederiquense. E, na sétima rodada do Campeonato Gaúcho, a equipe do arqueiro conseguiu uma significativa vitória contra o Grêmio por 3 a 1, acabando com a invencibilidade do adversário que também é o líder da competição.>Receba as principais notícias do esporte com o novo canal do LANCE!Após a partida disputada na Arena União, o jogador celebrou a conquista dos três pontos:

- Fiquei muito feliz pela estreia, principalmente com a vitória. Me preparei muito para esse momento e espero aproveitar da melhor maneira possível ajudando o clube a conquistar seus objetivos. Certamente seria um jogo complicado, contra um grande clube do futebol brasileiro e que estava invicto na competição, mas conseguimos impor o nosso estilo de jogo e não desperdiçar as chances de gol. O apoio da torcida também foi importante e contamos com todos na sequência do campeonato.

O Leão da Colina volta a campo no próximo sábado (19), diante do Guarany, às 19h (de Brasília), pela oitava rodada do estadual.