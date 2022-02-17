Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Marcos exalta vitória do União Frederiquense diante do Grêmio

Goleiro fez sua estreia no Leão da Colina em triunfo marcante contra a equipe da capital pelo Gauchão
...

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 16:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 fev 2022 às 16:46
Na última quarta-feira (16), o goleiro Marcos se apresentou pela primeira vez com a camisa do União Frederiquense. E, na sétima rodada do Campeonato Gaúcho, a equipe do arqueiro conseguiu uma significativa vitória contra o Grêmio por 3 a 1, acabando com a invencibilidade do adversário que também é o líder da competição.>Receba as principais notícias do esporte com o novo canal do LANCE!Após a partida disputada na Arena União, o jogador celebrou a conquista dos três pontos:
- Fiquei muito feliz pela estreia, principalmente com a vitória. Me preparei muito para esse momento e espero aproveitar da melhor maneira possível ajudando o clube a conquistar seus objetivos. Certamente seria um jogo complicado, contra um grande clube do futebol brasileiro e que estava invicto na competição, mas conseguimos impor o nosso estilo de jogo e não desperdiçar as chances de gol. O apoio da torcida também foi importante e contamos com todos na sequência do campeonato.
O Leão da Colina volta a campo no próximo sábado (19), diante do Guarany, às 19h (de Brasília), pela oitava rodada do estadual.
Crédito: ThiagoHenrique/UniãoFrederiquense

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos
Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória
No Espírito Santo, 1,7 milhão de pessoas vivem em locais que não contam com rede de esgoto
O que podemos aprender com o Marco do Saneamento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados