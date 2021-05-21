Marcos Antônio projeta próxima temporada na Ucrânia: 'Voltarei para encarar os desafios'

Crédito: Divulgação / Shakhtar Donetsk

Marcos Antônio finalizou a temporada de jogos na Ucrânia e está de férias no Brasil, onde aproveita para rever familiares e fazer uma breve avaliação sobre o ano do Shakhtar Donetsk. Ainda em 2021, o meia iniciará a sua quarta temporada pelo clube, onde já soma 74 partidas e cinco gols marcados.

Veja a tabela do Espanhol- Foi uma temporada que nos exigiu bastante. Agora é descansar, aproveitar a família durante esse tempo, matar a saudade para que, quando voltar à Ucrânia, eu esteja totalmente focado nos objetivos do clube para próxima temporada - falou o jogador.

O Shakhtar encerrou a temporada no último dia 9, com vitória contra o Inhuets pela Liga Nacional. Terminou o campeonato Ucraniano em segundo lugar, 11 pontos atrás do Dínamo, que faturou a taça. Marcos Antônio volta à Ucrânia no início do próximo mês para se reapresentar e iniciar a pré-temporada pelo time ucraniano.