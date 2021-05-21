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Marcos Antônio projeta próxima temporada na Ucrânia: 'Voltarei para encarar os desafios'

De férias no Brasil, meia do Shakhtar faz balanço do ano e se prepara para a sua quarta
temporada pelo time ucraniano...
LanceNet

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Publicado em 

21 mai 2021 às 17:30

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 17:30

Crédito: Divulgação / Shakhtar Donetsk
Marcos Antônio finalizou a temporada de jogos na Ucrânia e está de férias no Brasil, onde aproveita para rever familiares e fazer uma breve avaliação sobre o ano do Shakhtar Donetsk. Ainda em 2021, o meia iniciará a sua quarta temporada pelo clube, onde já soma 74 partidas e cinco gols marcados.
Veja a tabela do Espanhol- Foi uma temporada que nos exigiu bastante. Agora é descansar, aproveitar a família durante esse tempo, matar a saudade para que, quando voltar à Ucrânia, eu esteja totalmente focado nos objetivos do clube para próxima temporada - falou o jogador.
O Shakhtar encerrou a temporada no último dia 9, com vitória contra o Inhuets pela Liga Nacional. Terminou o campeonato Ucraniano em segundo lugar, 11 pontos atrás do Dínamo, que faturou a taça. Marcos Antônio volta à Ucrânia no início do próximo mês para se reapresentar e iniciar a pré-temporada pelo time ucraniano.
- Tenho certeza de que voltarei com as baterias recarregadas e a energia renovada para encarar os desafios com todo o gás possível - disse.

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