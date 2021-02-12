Marcos Antonio fala sobre expectativa do Shakhtar antes da volta do Campeonato Ucraniano

Crédito: Divulgação

Após a pausa de inverno no Campeonato Ucraniano, o Shakhtar Donetsk volta a campo neste sábado pela 14a rodada do torneio nacional. Jogando fora de casa, o time do brasileiro Marcos Antonio encara o Kolos Kovalivka em busca da quarta vitória consecutiva.

Veja a tabela do InglêsRevigorado depois de um descanso com a família no fim do ano, o meio-campista brasileiro acredita que a pausa foi fundamental para voltar com tudo no restante da temporada.

- Estamos voltando aos jogos oficiais muito focados e também recarregados. Pudemos passar um tempo com as nossas famílias e curtir o final de ano. Fizemos uma pré-temporada com vários amistosos, que ajuda no ritmo de jogo e entrosamento com o restante do grupo - disse Marcos Antonio.

Com duas conquistas do Campeonato Ucraniano desde que chegou ao Shakhtar, Marcos Antonio vai agora em busca do tricampeonato consecutivo. A um ponto do líder Dínamo de Kiev, o camisa 8 acredita em mais um título nacional.