Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Marcos Antonio fala sobre expectativa do Shakhtar antes da volta do Campeonato Ucraniano
futebol

Marcos Antonio fala sobre expectativa do Shakhtar antes da volta do Campeonato Ucraniano

Brasileiro é um dos destaques do clube do leste europeu, que volta ao torneio nacional neste sábado após pausa de inverno
...

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 15:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 fev 2021 às 15:59
Crédito: Divulgação
Após a pausa de inverno no Campeonato Ucraniano, o Shakhtar Donetsk volta a campo neste sábado pela 14a rodada do torneio nacional. Jogando fora de casa, o time do brasileiro Marcos Antonio encara o Kolos Kovalivka em busca da quarta vitória consecutiva.
Veja a tabela do InglêsRevigorado depois de um descanso com a família no fim do ano, o meio-campista brasileiro acredita que a pausa foi fundamental para voltar com tudo no restante da temporada.
- Estamos voltando aos jogos oficiais muito focados e também recarregados. Pudemos passar um tempo com as nossas famílias e curtir o final de ano. Fizemos uma pré-temporada com vários amistosos, que ajuda no ritmo de jogo e entrosamento com o restante do grupo - disse Marcos Antonio.
Com duas conquistas do Campeonato Ucraniano desde que chegou ao Shakhtar, Marcos Antonio vai agora em busca do tricampeonato consecutivo. A um ponto do líder Dínamo de Kiev, o camisa 8 acredita em mais um título nacional.
- Estamos trabalhando forte com foco nos nossos objetivos para que, ao final dessa temporada, possamos alcançar o tricampeonato nacional - concluiu o atleta.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Pleno do TJES
Juiz acusado de liberar milhões com “rapidez incomum” será julgado no ES
No Espírito Santo, 1,7 milhão de pessoas vivem em locais que não contam com rede de esgoto
O que podemos aprender com o Marco do Saneamento
Idalberto Moro será reconduzido ao cargo para o quadriênio 2026-2030
Já está definido o presidente da poderosa Federação do Comércio-ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados