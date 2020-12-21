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Marcos Antônio, do Shakhtar, faz doação de brinquedos em cidade do Paraná

Jogador de 20 anos, que é um dos destaques do clube ucraniano na atual temporada, passa férias de fim de ano no Brasil. Atleta foi revelado pelo Athletico Paranaense...
LanceNet

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Publicado em 

21 dez 2020 às 14:11

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 14:11

Crédito: Reprodução / Facebook
Revelado nas categorias de base do Athletico Paranaense, o meia Marcos Antônio, que atualmente defende as cores do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, passa férias no Brasil no período de festas de fim de ano. E aproveitando o clima natalino, o jogador doou brinquedos na cidade de Rio Branco, no Paraná.
+ Veja a tabela da Liga dos CampeõesNatural da Bahia, o atleta de 20 anos deixou o Furacão em 2018 para defender o Estoril, de Portugal. Com pouco tempo na equipe lusitana, foi contratado pelo Shakhtar no início de 2019, onde hoje é destaque.
- Fico muito feliz em trazer um pouco de alegria a essas crianças. O ano foi complicado pra todo mundo e todos merecem um carinho neste final de ano - disse o jogador, que também atua na Seleção Brasileira Olímpica.
+ Gerson e mais 10: confira casos recentes de racismo no futebol brasileiro

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