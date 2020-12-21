Marcos Antônio, do Shakhtar, faz doação de brinquedos em cidade do Paraná

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Revelado nas categorias de base do Athletico Paranaense, o meia Marcos Antônio, que atualmente defende as cores do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, passa férias no Brasil no período de festas de fim de ano. E aproveitando o clima natalino, o jogador doou brinquedos na cidade de Rio Branco, no Paraná.

+ Veja a tabela da Liga dos CampeõesNatural da Bahia, o atleta de 20 anos deixou o Furacão em 2018 para defender o Estoril, de Portugal. Com pouco tempo na equipe lusitana, foi contratado pelo Shakhtar no início de 2019, onde hoje é destaque.

- Fico muito feliz em trazer um pouco de alegria a essas crianças. O ano foi complicado pra todo mundo e todos merecem um carinho neste final de ano - disse o jogador, que também atua na Seleção Brasileira Olímpica.