Marcos Antônio completa 100 jogos pelo Shakhtar: 'Que venham mais'

Uma marca especial. Marcos Antônio atingiu 100 jogos com a camisa do Shakhtar Donetsk na vitória por 6 a 1 sobre o Lviv, na última sexta-feira, pelo Campeonato Ucraniano. O volante brasileiro comemorou a marca e espera que esse número não pare por aí.

- Muito feliz em atingir marca por um clube gigante. O Shakhtar é a minha casa e tenho muito orgulho de vestir essa camisa. Tenho certeza de que estou construindo uma história muito bonita aqui. Que venham mais 100 jogos para honrar essas cores - vibrou.

Na Ucrânia desde 2019, Marcos Antônio é figurinha carimbada na equipe comandada pelo italiano Roberto De Zerbi na temporada.

O Shakhtar é o líder do Ucraniano com 44 pontos, mesmo número do Dínamo de Kiev - atrás pelo número de gols marcados (47 contra 46). A equipe de Donetsk volta aos gramados nesta terça-feira para enfrentar o Sheriff, da Moldávia, pela fase de grupos da Liga dos Campeões.