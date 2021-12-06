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futebol

Marcos Antônio completa 100 jogos pelo Shakhtar: 'Que venham mais'

Volante brasileiro chega à marca centenário por clube ucraniano em goleada...
LanceNet

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Publicado em 

06 dez 2021 às 16:37

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 16:37

Uma marca especial. Marcos Antônio atingiu 100 jogos com a camisa do Shakhtar Donetsk na vitória por 6 a 1 sobre o Lviv, na última sexta-feira, pelo Campeonato Ucraniano. O volante brasileiro comemorou a marca e espera que esse número não pare por aí.
- Muito feliz em atingir marca por um clube gigante. O Shakhtar é a minha casa e tenho muito orgulho de vestir essa camisa. Tenho certeza de que estou construindo uma história muito bonita aqui. Que venham mais 100 jogos para honrar essas cores - vibrou.
Na Ucrânia desde 2019, Marcos Antônio é figurinha carimbada na equipe comandada pelo italiano Roberto De Zerbi na temporada.
O Shakhtar é o líder do Ucraniano com 44 pontos, mesmo número do Dínamo de Kiev - atrás pelo número de gols marcados (47 contra 46). A equipe de Donetsk volta aos gramados nesta terça-feira para enfrentar o Sheriff, da Moldávia, pela fase de grupos da Liga dos Campeões.
Crédito: MarcosAntônioemaçãopeloShakhtar(Foto:Divulgação/Shakhtar

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