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futebol

Marcos Antônio comemora estreia com vitória do Shakhtar no campeonato nacional

Shakhtar Dontesk fez o primeiro jogo oficial da temporada contra o Inhulets pelo Ucraniano e teve o brasileiro no time...

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 16:40

LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2021 às 16:40
Crédito: Divulgação / Shakhtar Donetsk
A temporada de jogos já começou para o Shakhtar: neste sábado, o time realizou sua estreia oficial pela primeira rodada do Campeonato Ucraniano. Neste primeiro duelo, o time de Marcos Antônio bateu o Inhulets por 2 a 1, com gols de Lassina Traoré e do brasileiro Alan Patrick.
Veja a tabela do InglêsO meio-campista brasileiro comemorou a estreia com vitória e o bom desempenho do time, além de ressaltar a importância da preparação e dos amistosos realizados.
- Fizemos uma ótima pré-temporada e começamos com o pé direito no campeonato nacional. Fizemos bons amistosos antes dos jogos oficiais e foi importante para ganharmos ritmo e entrosamento. Foi apenas o primeiro jogo, ainda temos coisas a ajustar, vamos seguir trabalhando porque temos uma longa temporada pela frente para alcançar nossos objetivos - comentou.
Após o início com o pé direito, o Shakhtar volta a campo nesta sexta-feira (30), para enfrentar o FC Lviv fora de casa. O clube empatou em 1 a 1 na estreia diante do Mariupol e busca recuperação. A partida acontecerá na casa do Lviv, Ukraina Stadium, às 13h no Brasil e às 19h do horário local.

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