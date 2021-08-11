Marcos Antônio celebra gol na Champions League pelo Shakhtar: 'Começando a colher os frutos'

Crédito: Divulgação/Shakhtar Donetsk

O Shakhtar Donetsk se classificou para a próxima fase eliminatória da Champions League com gols de Lassina Traoré e do brasileiro Marcos Antônio. O meia marcou seu primeiro gol da temporada e o segundo do Shakhtar no jogo até então empatado, selando a vitória dos visitantes. No jogo de ida, os ucranianos venceram os belgas do Racing Genk também por 2 a 1.Marcos Antônio tem 90% de eficácia de passes na competição, além de 83% de dribles bem sucedidos. Titular, ele marcou seu gol aos 31 minutos do segundo tempo e celebrou a vitória.

-Feliz demais em marcar num jogo tão importante pra nós, numa competição do tamanho da Champions League. Fizemos uma pré temporada muito forte e agora estamos começando a colher os frutos de todo esse trabalho. Ainda temos bastante jogos pela frente, mas é bom demais começar com o pédireito. É muito gratificante contribuir com o time e ainda mais com o gol da classificação. Alcançamos nosso primeiro objetivo que era passar de fase e agora vamos correr atrás dos próximos - comenta.