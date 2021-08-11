Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Marcos Antônio celebra gol na Champions League pelo Shakhtar: 'Começando a colher os frutos'
futebol

Marcos Antônio celebra gol na Champions League pelo Shakhtar: 'Começando a colher os frutos'

Meio-campista brasileiro anotou seu primeiro gol na temporada e ajudou na classificação do Shakhtar Donetsk
...

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 19:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 ago 2021 às 19:18
Crédito: Divulgação/Shakhtar Donetsk
O Shakhtar Donetsk se classificou para a próxima fase eliminatória da Champions League com gols de Lassina Traoré e do brasileiro Marcos Antônio. O meia marcou seu primeiro gol da temporada e o segundo do Shakhtar no jogo até então empatado, selando a vitória dos visitantes. No jogo de ida, os ucranianos venceram os belgas do Racing Genk também por 2 a 1.Marcos Antônio tem 90% de eficácia de passes na competição, além de 83% de dribles bem sucedidos. Titular, ele marcou seu gol aos 31 minutos do segundo tempo e celebrou a vitória.
-Feliz demais em marcar num jogo tão importante pra nós, numa competição do tamanho da Champions League. Fizemos uma pré temporada muito forte e agora estamos começando a colher os frutos de todo esse trabalho. Ainda temos bastante jogos pela frente, mas é bom demais começar com o pédireito. É muito gratificante contribuir com o time e ainda mais com o gol da classificação. Alcançamos nosso primeiro objetivo que era passar de fase e agora vamos correr atrás dos próximos - comenta.
Para se classificar à fase de grupos da Champions, o Shakhtar ainda tem que passar pelo Mônaco, clube que enfrenta na próxima terça-feira (17), na França. O time busca um bom resultado para levar a decisão para casa, no jogo de volta ainda sem data definida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Imagem de destaque
Líder de quadrilha de roubo de cargas que agia no ES é preso no RJ
Cantor Silva
Justiça mantém indenização de R$ 20 mil a Silva por show cancelado no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados